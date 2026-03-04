Siguen llegando inversiones al 360 Industrial Park de Ramos Arizpe

Dinero Local
/ 4 marzo 2026
    Siguen llegando inversiones al 360 Industrial Park de Ramos Arizpe
    360 Industrial Park podría concretar nuevas inversiones del giro automotriz ya que están en pláticas con 5 a 6 empresas que quieren llegar a la región. VANGUARDIA

Se mencionó que ya concretaron su primera inversión del año, comenzando con una inversión de origen asiático del sector automotriz

En el Parque 360 Industrial Park iniciaron el año con la firma en enero de una nueva planta de origen asiático de autopartes que iniciará operaciones en marzo, asimismo en mayo estarán concluyendo con la construcción de una nave de 10 mil metros cuadrados en Ramos Arizpe.

El director comercial del 360 Industrial Park indicó que están en pláticas con 5 a 6 empresas que quieren llegar a la región, del giro automotriz y que son principalmente relocalizaciones, es decir proyectos que salen de Asia a América.

De hecho, en enero firmaron la primera inversión de este año: una planta asiática de autopartes que estará generando 50 empleos, iniciando operaciones este mes de marzo, toda vez que llegan a una nave que ya estaba terminada.

Aunado a ello, indicó que se está construyendo en el parque una nave especulativa de 10 mil metros cuadrados, la cual estará lista durante el mes de mayo, por lo que mencionó que están comenzando con bastante fuerza el 2026.

En el caso de 2025, comentó que sumaron tres operaciones nuevas, como fueron una empresa española que produce autopartes, otra de materiales compuestos y la tercera fue una planta que produce pantallas para estadios, sumando en total 400 nuevos empleos.

Finalmente sobre el parque industrial que construyen en Matamoros, comentó que esperan detonarlo a finales de año, actualmente están en la etapa preliminar de prefactibilidades y contará con 50 hectáreas.

