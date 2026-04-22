Temen impactos en sectores automotriz, acerero y agropecuario, si se renegocia T-MEC con aranceles

Ante la amenaza de Estados Unidos de mantener los aranceles pese a la revisión del T-MEC, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, consideró que esta medida seguirá generando presión para que más proyectos se relocalicen en ese país, a lo que se sumará una negociación muy compleja del acuerdo comercial. En su reciente visita a México, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió a empresarios de los sectores automotriz y siderúrgico que la renegociación del T-MEC no eliminará los aranceles.

Al respecto, Díaz Robles señaló que los aranceles son más negativos para México que para Estados Unidos, sobre todo en el caso de la industria automotriz, ya que algunos proyectos podrían relocalizarse hacia territorio estadounidense debido a los costos logísticos y a la presión gubernamental. Aunque descartó escenarios fatalistas que impliquen una salida masiva de armadoras, indicó que continuará la presión de Estados Unidos para transferir más proyectos a su territorio, utilizando la generación de empleos como principal argumento.

Añadió que, además del sector automotriz, industrias como la del acero, la metalmecánica y la agropecuaria serán de las más afectadas. No obstante, en estas pláticas preliminares consideró positivo que ya no se mencione la desaparición o desintegración parcial del T-MEC. “Serán negociaciones relativamente complejas, porque mantener un tratado de libre comercio con aranceles simultáneos pocas veces se ve en la historia. Estaríamos hablando de tarifas temporales, graduales y por procesos”, aseguró.

Por su parte, el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez señaló: “Si se quedan los mismos aranceles, hay que ser más competitivos y seguir trabajando para que se eliminen, además de mantener una muy buena relación con Estados Unidos. Sí habrá afectaciones, pero no serán tan graves, porque no exportamos grandes volúmenes de acero a ese país”. En tanto, el expresidente de Canacintra Coahuila Sureste, Jaime Guerra Pérez, confió en que se avance en las reglas del T-MEC y que el equipo negociador alcance acuerdos que permitan disipar la incertidumbre a partir del 1 de julio.

Sobre los aranceles, explicó que estos impactan directamente en el precio final del producto: el productor absorbe una parte, pero en última instancia el costo recae en el consumidor, en este caso, principalmente en los ciudadanos estadounidenses, debido al encarecimiento de los bienes exportados desde México.

A su vez, el director de la Canaco Saltillo, Salvador Rodríguez, comentó que el sector ya opera bajo estas condiciones, por lo que no prevé un impacto adicional significativo. Sin embargo, expresó que se espera que la revisión del T-MEC permita eliminar los aranceles y retomar las condiciones de libre comercio. Finalmente, Enrique Quintana, en su columna “Coordenadas” del periódico El Financiero, señaló que los aranceles de la Sección 232 —como el 50% aplicado al acero— han provocado una caída del 54% en las exportaciones mexicanas de ese sector durante el primer bimestre de 2026, así como una disminución del 17% en el sector automotriz.