Ante revisión de T-MEC, buscan con EU preacuerdo comercial en automóviles, acero y aluminio
COMPARTIR
TEMAS
Se reúne Presidente con Jamieson Greer, representante comercial de EU, rumbo a la revisión del acuerdo comercial, a realizarse próximamente
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, alcanzar un acuerdo previo en acero, aluminio y automóviles sin esperar al proceso formal de revisión del T-MEC.
El planteamiento fue realizado durante la reunión que sostuvieron a puerta cerrada, en Palacio Nacional, como parte del diálogo bilateral para destrabar temas específicos en sectores estratégicos, adicionales al inicio de la segunda ronda de revisión del acuerdo comercial.
”A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación o en la propia negociación”, afirmó.
Ayer, al arribar a Palacio, acompañado del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anticipó avances en el diálogo entre ambos países.
”Muy feliz de estar hoy aquí en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el Secretario Ebrard y su equipo. Me siento muy honrado de poder representar a Estados Unidos en este momento y espero que logremos avances”, expresó.
Minutos antes, en su mañanera, Sheinbaum sostuvo que la revisión del tratado comercial busca mantener su esencia, con ajustes que fortalezcan la integración productiva de la región y que uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de las reglas de origen.
Sobre ese tema, el sector privado mexicano planteó la prioridad de que el tratado tenga cero aranceles para todo aquello que cumpla con las reglas y que además haya una revisión de las cadenas de suministro.
Además de que se levanten los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz, mientras se cierra la revisión del T-MEC.
”Estaremos trabajando en dos áreas importantes: las reglas de origen y cadenas de suministro, tenemos que trabajar las empresas para cambiar a tener proveeduría local. Es decir, todo lo que se está importando de contenido asiático, revisar que es lo que se puede comprar localmente en México o en Estados Unidos”, señaló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al salir de la reunión con Greer y Ebrard.
Medina Mora dijo que hay un entendimiento de que los aranceles que se pusieron al acero, al aluminio y a la industria automotriz, han generado que disminuyan las compras hacia México y se hayan incrementado al continente asiático.
”Es un tema que se seguirá revisando entre los dos grupos que están conversando las tarifas. Nosotros lo que esperamos es que no hubiera esas tarifas”, afirmó Óscar del Cueto, presidente de la American Chamber of Commerce México.
‘ENCARECE’ EN EU ARANCEL DEL ACERO
Los cambios que hizo EU en la fórmula para reducir del 50 al 25 por ciento el arancel que aplica al acero, aluminio y cobre están elevando los costos de los productos que contengan esos metales y que sean importados a ese país, alertó el Cato Institute.
El impacto es para sectores que van desde la construcción hasta los bienes de consumo, como electrodomésticos, camiones y maquinaria industrial.
El 6 de abril, entró en vigor la modificación con un cambio relevante, ya que en vez de aplicar el 50 por ciento de arancel sólo al valor del metal presente en un producto, ahora es del 25 por ciento, pero aplicado al valor total de la mercancía terminada que contenga acero, aluminio o cobre.
”He aquí el matiz crucial que la Casa Blanca pasa por alto: el tipo impositivo sobre muchos productos derivados se redujo del 50 al 25 por ciento; sin embargo, la base sobre la que se aplica el arancel cambió significativamente, de una manera que eleva los costos reales en dólares para la mayoría de los importadores de esos productos.
”Por ejemplo... un producto valorado en mil dólares que contiene 200 dólares de acero con el sistema anterior se aplicaba un arancel del 50 por ciento únicamente al contenido de acero, lo que resultaba en un impuesto de 100 dólares.
”Pero ahora, con el nuevo sistema, se aplica un arancel del 25 por ciento al valor total de mil dólares, lo que resulta en un impuesto de 250 dólares. A pesar de la tasa más baja, el arancel total pagado es significativamente mayor”, expuso el Cato Institute.
Explicó que con el cambio el arancel ahora abarca el costo de mano de obra, fabricación, mecanizado, logística y todos los demás costos incluidos en el precio del producto.
El representante de una compañía de electrodomésticos en Nuevo León dijo que si bien son sus clientes en EU los que pagan los aranceles, sí podría haber un impacto en las exportaciones hacia aquel país debido al encarecimiento que propiciará y la inflación que se ha elevado.
Al respecto, Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, señaló que para el caso de los productos hechos en México puede tener un efecto más marcado porque el País exporta productos con mayor valor agregado, no sólo materia prima.
”Se trata de un ajuste en la metodología de cálculo, lo que implica adecuaciones operativas para las empresas en el corto plazo.
”Estamos en diálogo con autoridades, buscando mayor claridad en los criterios de aplicación y una implementación consistente para evitar interpretaciones que puedan generar costos o disrupciones innecesarias en el comercio”, sostuvo.