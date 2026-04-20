Ante revisión de T-MEC, buscan con EU preacuerdo comercial en automóviles, acero y aluminio

El planteamiento fue realizado durante la reunión que sostuvieron a puerta cerrada, en Palacio Nacional, como parte del diálogo bilateral para destrabar temas específicos en sectores estratégicos, adicionales al inicio de la segunda ronda de revisión del acuerdo comercial.

La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, alcanzar un acuerdo previo en acero, aluminio y automóviles sin esperar al proceso formal de revisión del T-MEC.

”A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación o en la propia negociación”, afirmó.

Ayer, al arribar a Palacio, acompañado del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anticipó avances en el diálogo entre ambos países.

”Muy feliz de estar hoy aquí en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el Secretario Ebrard y su equipo. Me siento muy honrado de poder representar a Estados Unidos en este momento y espero que logremos avances”, expresó.

Minutos antes, en su mañanera, Sheinbaum sostuvo que la revisión del tratado comercial busca mantener su esencia, con ajustes que fortalezcan la integración productiva de la región y que uno de los puntos centrales es el fortalecimiento de las reglas de origen.

Sobre ese tema, el sector privado mexicano planteó la prioridad de que el tratado tenga cero aranceles para todo aquello que cumpla con las reglas y que además haya una revisión de las cadenas de suministro.

Además de que se levanten los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz, mientras se cierra la revisión del T-MEC.

”Estaremos trabajando en dos áreas importantes: las reglas de origen y cadenas de suministro, tenemos que trabajar las empresas para cambiar a tener proveeduría local. Es decir, todo lo que se está importando de contenido asiático, revisar que es lo que se puede comprar localmente en México o en Estados Unidos”, señaló José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al salir de la reunión con Greer y Ebrard.

Medina Mora dijo que hay un entendimiento de que los aranceles que se pusieron al acero, al aluminio y a la industria automotriz, han generado que disminuyan las compras hacia México y se hayan incrementado al continente asiático.

”Es un tema que se seguirá revisando entre los dos grupos que están conversando las tarifas. Nosotros lo que esperamos es que no hubiera esas tarifas”, afirmó Óscar del Cueto, presidente de la American Chamber of Commerce México.

‘ENCARECE’ EN EU ARANCEL DEL ACERO

Los cambios que hizo EU en la fórmula para reducir del 50 al 25 por ciento el arancel que aplica al acero, aluminio y cobre están elevando los costos de los productos que contengan esos metales y que sean importados a ese país, alertó el Cato Institute.

El impacto es para sectores que van desde la construcción hasta los bienes de consumo, como electrodomésticos, camiones y maquinaria industrial.