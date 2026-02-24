Dos ciudades de Coahuila se ubicaron en el Top Ten con mayor inflación

Dinero
/ 24 febrero 2026
    Dos ciudades de Coahuila se ubicaron en el Top Ten con mayor inflación
    A nivel nacional la inflación general anual se ubicó en 3.92%, lo que representó una diferencia de 0.13 puntos porcentuales. ESPECIAL.

Ambas ciudades registraron una variación por arriba del promedio nacional durante primera quincena de febrero

El Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó durante la primera quincena de febrero a Ciudad Acuña y Torreón en la posición número 8 y 10, siendo las ciudades con una variación por arriba del promedio nacional, la primera reportó 0.45% y la segunda 0.41%.

El Top Ten de las ciudades con variación por arriba de promedio nacional lo encabeza Veracruz con 0.73%, Chetumal, Quintana Roo con 0.60%, Huatabampo, Sonora con 0.57%, Izúcar de Matamoros, Puebla con 0.48%, Esperanza, Sonora con 0.47%, Jacona, Michoacán con 0.46%, Cd. Acuña, Coahuila con su 0.45%, Tepic, Nayarit con 0.42% y Torreón, Coahuila con 0.41%.

En el caso del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, está Monclova que registró una variación de 0.33% y Saltillo 0.18%, asimismo la variación anual fue en Torreón 3.88%, Monclova 3.44%, Saltillo 2.88% y Cd. Acuña 2.84%.

En el caso de Coahuila se presentó una variación quincenal de 0.33% y una variación porcentual anual de 3.29%.

A nivel nacional, los productos genéricos con precios a la alza fueron tomate verde 17.84%, limón 17.03%, papa y otros tubérculos 13.16%, jitomate 7.90%, detergentes 0.81%, universidad 0.72%, otros alimentos cocinados 0.65%, vivienda propia 0.13%, entre otros.

Los que más bajaron fueron calabacita -8.93%, chayote -7.49%, cebolla -4.59%, otros chiles frescos -3.96%, desodorantes personales -2.46%, lociones y perfumes -1.97%, entre otros.

