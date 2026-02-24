Dos ciudades de Coahuila se ubicaron en el Top Ten con mayor inflación

El Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó durante la primera quincena de febrero a Ciudad Acuña y Torreón en la posición número 8 y 10, siendo las ciudades con una variación por arriba del promedio nacional, la primera reportó 0.45% y la segunda 0.41%.

El Top Ten de las ciudades con variación por arriba de promedio nacional lo encabeza Veracruz con 0.73%, Chetumal, Quintana Roo con 0.60%, Huatabampo, Sonora con 0.57%, Izúcar de Matamoros, Puebla con 0.48%, Esperanza, Sonora con 0.47%, Jacona, Michoacán con 0.46%, Cd. Acuña, Coahuila con su 0.45%, Tepic, Nayarit con 0.42% y Torreón, Coahuila con 0.41%.

En el caso del resto de ciudades de Coahuila que incluye el INPC, está Monclova que registró una variación de 0.33% y Saltillo 0.18%, asimismo la variación anual fue en Torreón 3.88%, Monclova 3.44%, Saltillo 2.88% y Cd. Acuña 2.84%.

En el caso de Coahuila se presentó una variación quincenal de 0.33% y una variación porcentual anual de 3.29%.

A nivel nacional, los productos genéricos con precios a la alza fueron tomate verde 17.84%, limón 17.03%, papa y otros tubérculos 13.16%, jitomate 7.90%, detergentes 0.81%, universidad 0.72%, otros alimentos cocinados 0.65%, vivienda propia 0.13%, entre otros.

Los que más bajaron fueron calabacita -8.93%, chayote -7.49%, cebolla -4.59%, otros chiles frescos -3.96%, desodorantes personales -2.46%, lociones y perfumes -1.97%, entre otros.