Economía de México crece 1.2% en febrero; la actividad industrial presenta contracción

CDMX.-Entre la debilidad del sector industrial y el menor ritmo de crecimiento en los servicios, a tasa anual, la actividad económica del México moderó la velocidad de su marcha en el segundo mes de este año.

Durante febrero de 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) en México presentó un incremento de 1.22 por ciento anual, una variación menor al registro de 1.94 por ciento de enero, revelan datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Al interior del IOAE, las actividades secundarias (sector industrial) mostraron una contracción de 1.89 por ciento respecto a febrero de 2025.

La disminución industrial de febrero se combinó con una desaceleración en las actividades terciarios o servicios, al pasar de una tasa de avance anual de 2.31 por ciento en enero de 2026 a 1.87 por ciento en el mes siguiente.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Inegi difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias. Solamente en febrero, a tasa mensual, el IOAE vio un leve aumento de 0.14 por ciento, un resultado precedido de una disminución de 0.21 por ciento en el primer mes de 2026.

Por componentes, las actividades secundarias observaron su segundo mes con revés y disminuyeron 0.02 por ciento durante febrero.

Las actividades terciarias dejan ver un alza mensual de 0.19 por ciento, cifra inferior a lo reportado en enero de 0.33 por ciento.

El instituto explica que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

El IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, en tanto, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en cinco semanas a la salida de los datos oficiales.

El próximo martes 24 de marzo, el instituto dará a conocer los datos del IGAE del mes de enero del año curso. Adicionalmente, en términos acumulados, de enero a febrero de 2026, el IOAE subió 1.58 por ciento respecto al mismo lapso del año previo, después de una ligera variación de 0.02 por ciento en el primer bimestre del año anterior.