Economía informal en México crece en 1T de 2026, y alcanza un valor agregado bruto de 5.94 bdp
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El Inegi calculó que en los primeros tres meses de 2026 también crecieron los negocios en hogares sin constitución legal al 3.6%
Durante el primer trimestre de 2026 la economía informal en México se expandió un 2% anual en términos reales, alcanzando un Valor Agregado Bruto (VAB) de 5 billones 942 mil 831 millones de pesos (a precios de 2018).
Según la Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa del Inegi, el motor principal de este avance fue el sector informal —negocios de los hogares sin constitución legal—, que creció 3.6% y generó el 58.9% del total del VAB.
En contraste, las otras modalidades de informalidad (empleados sin prestaciones en empresas formales) aportaron el 41.1% restante con un leve incremento del 0.1%.
Aunque la actividad económica creció, el empleo en el sector avanzó a un ritmo más lento: los puestos de trabajo remunerados aumentaron solo 0.4% anual para ubicarse en 16.36 millones.
Sin embargo, los ingresos de las y los trabajadores informales mostraron una notable mejora, con un alza del 5.3 % en el mismo periodo.
Cabe destacar que las otras modalidades de informalidad, donde se encuentran trabajadores que laboran en unidades económicas formales, pero sin seguridad ni prestaciones sociales, como vacaciones, aguinaldo o liquidación por despido.
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