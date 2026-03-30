El alza de la gasolina golpea doble a quienes usan su auto para trabajar en Estados Unidos

Leslie Sherman-Shafer, conductora de Uber en el área de la Bahía de San Francisco, prefiere empezar cada turno con el tanque lleno. Antes le costaba alrededor de 25 dólares llenar el tanque de su Toyota Corolla. Ha gastado más cerca de 40 dólares desde que comenzó la guerra con Irán y elevó en 1 dólar el precio promedio en Estados Unidos de un galón de gasolina regular. Sherman-Shafer, una asistente jubilada de consultorio dental que recoge pasajeros de Uber cinco días a la semana, comentó que está trabajando horas extra para cubrir la diferencia.

“No nos reembolsan la gasolina. Dependemos de la generosidad de la propina”, declaró Sherman-Shafer. Algunos pasajeros han dado más propina para compensar los precios más altos de la gasolina, pero la mayoría no deja nada, agregó. Conducir un auto, una furgoneta o un camión es una parte importante de la jornada laboral de muchos estadounidenses. Casi el 27% de los trabajadores civiles mencionó conducir como una exigencia física de su empleo el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Millones de conductores usan vehículos personales para su trabajo, desde repartidores y conductores de plataformas de viajes compartidos como Sherman-Shafer hasta electricistas autónomos, niñeras, auxiliares de atención médica a domicilio y agentes inmobiliarios. A medida que la guerra entra en una quinta semana y sigue alterando el suministro mundial de petróleo, muchos de esos trabajadores ahora se afanan por llegar a fin de mes. El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los 3.99 dólares por galón el lunes, un 34% más que un mes antes, según AAA. “Con todo subiendo, es imposible ahorrar ni un centavo”, indicó Sherman-Shafer. Algunas empresas compensan a sus empleados por usar sus propios vehículos, incluido el costo de la gasolina. En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos fija cada año una tasa estándar por milla que las empresas y los contratistas privados pueden usar para calcular deducciones fiscales. Alpine Maids, una empresa de limpieza doméstica con sede en Denver, paga a sus limpiadores la tasa federal de reembolso de 2026 de 72.5 centavos por milla por la distancia que conducen hasta las casas de los clientes. Pero, con el alza de los precios de la gasolina, ese dinero ya no rinde tanto, explicó Chris Willatt, un exgeólogo que ahora dirige Alpine Maids. “Nuestras empleadas de limpieza conducen sus propios autos, así que es como si su sueldo se hubiera reducido”, señaló Willatt. “Están todas molestas”. Willatt contó que redujo la frecuencia con la que las empleadas deben presentarse en la oficina, de diario a una vez por semana, y reorganizó las asignaciones de limpieza para que los empleados no tengan que conducir tanto entre clientes. Si los precios de la gasolina suben más, dijo, quizá aumente lo que cobra a los clientes para poder pagar más a los trabajadores.

Molly Kenefick, propietaria de Doggy Lama Pet Care Inc. en Oakland, California, relató que recientemente elevó su tasa de reembolso de gasolina a 80 centavos por milla para 15 empleados que usan sus propios vehículos para recoger perros y llevarlos a caminatas por el área de la Bahía. El aumento se mantendrá hasta que los precios de la gasolina en su zona bajen de 5 dólares durante al menos un mes, precisó. Apuntó que planeaba subir los precios de los servicios de la empresa en mayo. Pero no quiere aumentarlos demasiado porque teme perder clientes. Así que Kenefick también está recurriendo a sus ahorros para pagar la gasolina. “La economía está difícil para la gente, todo el mundo está bajo presión”, sostuvo Kenefick. “Yo puedo asumir parte de la carga y la empresa puede asumir parte de la carga, siempre que esto no se prolongue demasiado”. Las plataformas de transporte por aplicación y de entrega de comida que dependen de trabajadores por encargo no reembolsan la gasolina a los conductores, pero algunas están ofreciendo incentivos temporales en respuesta al aumento de los precios. DoorDash, Uber, Lyft e Instacart están ofreciendo más reembolso en efectivo de lo habitual en compras de gasolina para los conductores que usan tarjetas de débito con la marca de la empresa. DoorDash e Instacart están otorgando un pago semanal por combustible a los conductores que recorren 125 millas o más haciendo entregas. Sarah Noell, que dedica unas 20 horas a la semana a hacer entregas para DoorDash en Lynchburg, Virginia, dijo que las medidas ayudan en cierta medida. Pero comentó que ha notado que más clientes están optando por no añadir propina a sus pedidos a medida que han aumentado los precios de la gasolina. Noell ha empezado a rechazar cualquier pedido que no promedie 1 dólar por milla, incluidos los 2.50 dólares por pedido que recibe de DoorDash. Eso deja fuera a muchos usuarios que no dan propina o que solo dejan propinas pequeñas. “Cuesta casi el doble llenar mi tanque”, aseveró Noell. “Antes, con 10 dólares conseguía una cantidad decente. Ahora solo me alcanza para 3 galones”. Los propietarios de vehículos que funcionan con diésel han visto aumentos aún más pronunciados en los precios del combustible desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, lo que afecta a conductores de todo el mundo. Los conductores de “jeepneys” diésel en Filipinas se declararon en huelga durante dos días la semana pasada para protestar por sus mayores costos. En Francia, decenas de autobuses y camiones circularon lentamente por la vía de circunvalación de París el lunes para manifestar su preocupación por el aumento del precio del diésel. Conductores y empresas quieren que el gobierno francés proporcione ayuda para mitigar el impacto. “La mayor dificultad ahora mismo es encontrar nuestro equilibrio en el negocio, ya que vendimos servicios con los vehículos a un precio basado en un diésel que era mucho más barato. Y no vamos a pedirles a los clientes que paguen esa diferencia”, dijo a The Associated Press Sarah Bahezre, gerente de la empresa de transporte en autobús Ulysse Cars.

Los precios promedio del diésel en Estados Unidos subieron un 44% durante el último mes, según AAA. Hace unas semanas, Rachel Hunter pagó 3.62 dólares por galón para llenar el único camión diésel que utiliza Cactus Crew Junk Removal & Thrift Store, un negocio de Phoenix que ella y su esposo cofundaron. Ese mismo combustible ahora cuesta 6.09 dólares por galón en Phoenix, según AAA. El camión transporta todo tipo de carga pesada, desde losas de pistas de boliche de arce macizo hasta cargas de baldosas adoquinadas de concreto. Por eso los costos de combustible se acumulan rápidamente, explicó Hunter, en particular con un camión que solo rinde 12 o 13 millas por galón. Hunter ha empezado a cotizar precios que reflejan el salto de los costos. No quiere caer en un “círculo vicioso” que podría perjudicar al negocio si los precios del petróleo se mantienen altos. “No queremos ganarnos mala fama por cobrar de más”, expresó Hunter. “Podré explicarlo de una manera que la gente entienda, pero eso no significa que puedan pagarlo”.

Publicidad