Empresas de Estados Unidos denuncian acoso del SAT

Un grupo que integra a 300 de las más influyentes empresas presentaron un nuevo escrito a legisladores estadounidenses, del cual REFORMA tiene copia.

Empresas multinacionales de Estados Unidos llevaron hasta el Capitolio sus denuncias contra el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) por prácticas de fiscalización “sin precedentes”.

A pesar de que la Secretaría de Hacienda publicó en mayo un Acuerdo para frenar revisiones excesivas a empresas y dar mayor certeza jurídica, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de EU (NFTC en inglés), que representa a firmas como Amazon, Ford y ExxonMobil, consideró que esto es insuficiente.

“Si bien la NFTC valora el Acuerdo 68/2026 emitido en mayo de 2026 y algunos de los desafíos que busca abordar, el enfoque del SAT ha resultado en gran medida en un régimen de administración tributaria que impone cargas crecientes y sin precedentes a muchas empresas multinacionales de EU”, dijo el NFTC.

“Se está desincentivando la inversión y la creación de empleo que México ha tratado de atraer”, añade el grupo en una carta dirigida al presidente del Comité de Finanzas del Senado de EU, el republicano Mike Crapo, así como también al demócrata de más alto rango del mismo comité legislativo, el Senador Ron Wyden.

La nueva carta del organismo empresarial -que incluye a gigantes como FedEx, Walmart y Visa- llega cuatro meses después de haber enviado una misiva dirigida al Secretario de Hacienda, Edgar Amador, donde detalló “prácticas irregulares” atribuidas al SAT y de la que Grupo REFORMA dio cuenta en abril.

Al igual que en marzo, el NFTC acusa al SAT de negarle a sus miembros deducciones legítimas de diversos impuestos así como de auditorías fiscales dudosas y agresivas, pero su nueva carta cita ejemplos de daños a pequeñas empresas como con los nuevos impuestos al comercio en plataformas digitales.

Con fecha del 30 de julio, la nueva carta a los Senadores de EU está firmada por la vicepresidenta de política comercial global del NFTC, Tiffany Smith, y llega en el marco de una comparecencia ante el Comité de Finanzas del jefe de la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR, en inglés), Jamieson Greer.