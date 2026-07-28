Empresas generaron en Derramadero cerca de mil empleos durante el primer semestre del 2026

Entre 500 a mil nuevos empleos fueron los que se generaron durante el primer semestre del año en Derramadero, señaló el presidente del Comité de Recursos Humanos en Derramadero, Juan Carlos Reynoso, mientras que la rotación se cerró con una rotación de un 4%.

Agregó que actualmente en está zona se cuenta con 50 empresas (23 pertenecen al Comité de RH en Derramadero) y están generando 15 mil empleos en la zona y este año se hizo el anuncio de una empresa.

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A finales del año pasado y principios de este 2026, reconoció que se presentó una disminución en el personal, aunque se fue recuperando la inversión en Derramadero en nuevos empleos. Y aunque las empresas no han reportado gran crecimiento, han cubierto su rotación, por ello, estimó que durante el primer semestre se sumaron entre 500 a mil empleos en la zona.

El primer semestre se anunció la inversión china de Henglong México que representó una inversión de 42 millones de dólares y una generación de 142 empleos, mientras que durante este segundo semestre se espera la llegada de otras dos inversiones asiáticas, las que podrían generar 500 empleos.

Asimismo en el caso de la empresa Yokohama, extraoficialmente se espera que en dos meses más inicien con su producción, actualmente deben tener cerca de cien trabajadores.

Además se informó que en Derramadero la rotación se ubicó en un 4%, toda vez que la gente se dedicó a cuidar su trabajo.

Finalmente comentaron que están a la espera de la inauguración de la modernización y ampliación de la Carretera a Derramadero que se realizará en el mes de noviembre, toda vez que será un antes y un después con está vía, ya que servicios primarios como un hospital y vivienda serán más tangibles.