En diciembre, actividad económica creció 2.4% en México a tasa anual

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México tuvo un incremento mensual de 0.4 % en diciembre de 2025 y un alza de 2.4% en términos anuales, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro del IGAE, las actividades primarias se incrementaron 6.5% en noviembre a tasa mensual, y aumentó con respecto a diciembre de 2024 11.7%.

Las actividades secundarias o sector industrial, se acrecentaron 0.2% mensual, apoyadas en los crecimientos en generación de energía y construcción de 0.7 y 1.2%, respectivamente.