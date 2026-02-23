En diciembre, actividad económica creció 2.4% en México a tasa anual
El Indicador Global de la Actividad Económica de Inegi registró, además, un crecimiento mensual de 0.4% en diciembre de 2025
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México tuvo un incremento mensual de 0.4 % en diciembre de 2025 y un alza de 2.4% en términos anuales, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dentro del IGAE, las actividades primarias se incrementaron 6.5% en noviembre a tasa mensual, y aumentó con respecto a diciembre de 2024 11.7%.
Las actividades secundarias o sector industrial, se acrecentaron 0.2% mensual, apoyadas en los crecimientos en generación de energía y construcción de 0.7 y 1.2%, respectivamente.
La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final vio un aumento de 0.7% y la minería subió 0.5% mensualmente.
Además, el IGAE de las actividades de servicios presentaron un aumento de 0.2%, destacando los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, con un aumento de 5.3% a tasa mensual.