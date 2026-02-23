En diciembre, actividad económica creció 2.4% en México a tasa anual

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 23 febrero 2026
    En diciembre, actividad económica creció 2.4% en México a tasa anual
    El IGAE de los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos presentó la mayor alza mensual. CUARTOSCURO

El Indicador Global de la Actividad Económica de Inegi registró, además, un crecimiento mensual de 0.4% en diciembre de 2025

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México tuvo un incremento mensual de 0.4 % en diciembre de 2025 y un alza de 2.4% en términos anuales, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro del IGAE, las actividades primarias se incrementaron 6.5% en noviembre a tasa mensual, y aumentó con respecto a diciembre de 2024 11.7%.

TE PUEDE INTERESAR: Personal ocupado de manufactureras cayó 3.3% en diciembre de 2025; en Coahuila la baja fue de 2.8%

Las actividades secundarias o sector industrial, se acrecentaron 0.2% mensual, apoyadas en los crecimientos en generación de energía y construcción de 0.7 y 1.2%, respectivamente.

$!El IGAE ha tenido 7 meses de calificación positiva en 2025.
El IGAE ha tenido 7 meses de calificación positiva en 2025. CAPTURA DE PANTALLA

La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final vio un aumento de 0.7% y la minería subió 0.5% mensualmente.

Además, el IGAE de las actividades de servicios presentaron un aumento de 0.2%, destacando los servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, con un aumento de 5.3% a tasa mensual.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados