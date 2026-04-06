En el primer mes de 2026, cayó 1.6% consumo privado de México

El consumo privado en México —que incluye las compras netas de residentes y no residentes—, a tasa mensual cayó 0.9% en bienes y bajó 0.5% en servicios; a tasa anual, solamente se observó un incremento porcentual de 0.8% en servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró una caída a tasa mensual de 1.6% en el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP) con respecto al último mes de 2025; asimismo, se registró un crecimiento anual de 2.7% de este indicador.

Los bienes importados consumidos en territorio nacional cayeron 6.8% mensualmente pero aumentaron 12.2% en términos anuales en el primer mes de 2026.

El IMCP de enero de 2026 registró cambios anuales en los bienes duraderos (-2.9%), semiduraderos (-3.8%) y no duraderos (-0.5%) a nivel nacional.

Con respecto a los bienes importados, los duraderos crecieron 7.2% y los no duraderos 16.5%; en cambio, se observó una caída de 3.1% en los productos importados semiduraderos, con respecto a enero de 2025.

“El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) mide el comportamiento del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado”, precisó Inegi.