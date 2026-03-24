Sube la inflación 4.63% en la primera mitad de marzo de 2026 en México

En términos anuales, la inflación de la primera quincena de marzo tuvo un incremento de 0.14% y la anual fue de 3.67%, aumentando 0.96 puntos porcentuales con respecto al periodo citado de 2026.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumentó del 0.62% con respecto a la quincena anterior (segunda quincena de febrero de 2026), alcanzando un nivel de 145.446 puntos porcentuales, por lo que la inflación general anual se ubicó en 4.63% —en la segunda quincena de febrero fue de 4.02%—, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Comparando la primera quincena de marzo entre 2017 y 2026 la de este presente año es la que ha registrado la variación porcentual más amplia en los últimos diez años.

El INPC permite medir el cambio promedio de los precios de productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa a nivel nacional del consumo de los hogares, puntualiza el Inegi.

INFLACIÓN SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles en México— alcanzó 0.22% a tasa quincenal. Las mercancías crecieron 0.20% y los servicios 0.25% en sus precios, manteniendo cambios similares a la segunda mitad de febrero pasado.

Por otro lado, la inflación no subyacente —que incluye productos agropecuarios, energéticos y “tarifas autorizadas por el gobierno”— presentó un incremento de 1.96% a nivel quincenal. Las frutas y verduras incrementaron un 8.34% en la primera quincena de marzo de 2026.

PRODUCTOS CON MAYOR INCIDENCIA EN EL INPC

Los productos que presentaron mayores incrementos en la primera mitad de marzo fueron el jitomate (32.17%), el transporte aéreo (21.86%), la calabacita (16.78%) y el limón (13.11%).

En contraste, los precios a la baja en la primera quincena de marzo fueron los nopales (-5.49%), los “Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga” (-3.47%), “otras frutas” (-1.66%), el huevo (-1.33%) y el servicio de internet (-1.29%).