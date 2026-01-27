Exportaciones automotrices bajaron 4.2% en 2025; se consolida superávit comercial en México

Sin embargo, la variación porcentual de las exportaciones del sector automotriz fue negativa, registrando una tasa anual de -5.6 por ciento; en comparación con las exportaciones de este sector en 2024, la variación fue 5.1 por ciento.

El sector automotriz de Estados Unidos (EU) tiene una participación del 24.39 por ciento del total de las exportaciones no petroleras que México realiza, representando un valor de 159 mil 560.88 millones de dólares (mdd) aproximadamente de las exportaciones mexicanas en 2025.

Las exportaciones de las manufactureras del sector automotriz de México bajaron 4.2 por ciento, registrando un valor de 185 mil 791 millones de dólares en la balanza comercial de mercancías de 2025 que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual manera, en 2025, se registraron valores negativos en las variaciones porcentuales anuales de octubre (-14 por ciento), noviembre (-4.8 por ciento) y diciembre (-3.7 por ciento).

Las exportaciones de México en 2025 alcanzaron un valor de 664 mil 837 mdd, y, de hecho, el 83.7 por ciento del total de las exportaciones mexicanas se dirigen a EU, con un valor de 556 mil 468 mdd.

SUPERÁVIT COMERCIAL DESPUÉS DE 2 AÑOS CON DÉFICITS COMERCIALES

“Para 2025, la balanza comercial presentó un superávit de 771 millones de dólares, ya que las importaciones totales que la economía mexicana llevó a cabo tuvieron un valor anual de 664 mil 66 mdd en 2025”, informó Inegi.

Las importaciones crecieron 4.4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024; las exportaciones también crecieron 7.6 en 2025.

Este saldo positivo representa un contraste con respecto a los valores de la balanza comercial de 2023 y 2024, que registraron valores de -12 mil 279 mdd y -18 mil 541 mdd, respectivamente.

Según Inegi, “los ascensos más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (93.4 %), de productos de la minerometalurgia (41.2 %), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (15.2 %), de equipo profesional y científico (5.4 %) y de productos automotrices (0.8 %)”.