FEMSA recompra 260 mdd de sus acciones para aumentar los beneficios de inversores

El 2 de diciembre Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció a través de un comunicado oficial la recompra acelerada de acciones (“ASR” por sus siglas en inglés) por un monto total de 260 millones de dólares a cambio de 540 mil 035 de sus acciones denominadas American Depositary Shares (ADS), con el objetivo de “aumentar los retornos de capital a sus inversionistas”.

Los ADS son títulos de acciones de una empresa no estadounidense que están denominados en dólares y se negocian en las bolsas de valores de Estados Unidos, como la Bolsa de Nueva York (NYSE).

A través de la ASR se reduce el número de acciones en circulación, aumentando el beneficio por acción de las que siguen en movimiento y volviéndose más atractivas para los inversores. Los beneficios para los inversionistas de Femsa se verán reflejados en el primer trimestre de 2026.

Después del comunicado oficial de Femsa, El Economista registró un alza del 4.1 por ciento de los títulos del conglomerado mexicano que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como de sus cotizaciones en Wall Street que subieron un 4.27 por ciento.

COMPAÑÍA DE BILL GATES CON MAYOR PORCIÓN DE ADSs DE FEMSA

Con información de Bloomberg, Cascade Investment, compañía de Bill Gates, se convertiría en el primer lugar de los tenedores de ADSs de Femsa con un 13.27 por ciento de participación.

Dicha compañía radica en Kirkland, Washington, fundada en 1994 con la función de administrar el patrimonio multimillonario de Gates, así como ser una de las fuentes de financiamiento de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Estos son los otros propietarios de ADSs de uno de los mayores conglomerados industriales de México:

- First Eagle con 5.95 por ciento

- RBC Global con el 2.77 por ciento

- Harding Loevner con 2.73 por ciento

- Shhroders PLC con el 1.81 por ciento.

EMPRESAS DE FEMSA QUE COTIZAN EN LA BOLSA

Femsa tiene como propiedades a la cadena OXXO, a los servicios financieros Spin y es la embotelladora de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas.

Es parte del Índice Dow Jones (Best-in-Class World Index y MILA Pacific Alliance Index), pertenecientes a la empresa S&P Global, así como en los índices FTSE4Good, MSCI EM Latin America ESG Leaders, entre otros índices.