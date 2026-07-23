Flujo operativo de Arca Continental disminuye 0.2% en 2T de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Flujo operativo de Arca Continental disminuye 0.2% en 2T de 2026
    ”La evolución favorable de nuestro portafolio, disciplina en la ejecución y el compromiso de nuestros colaboradores en todos nuestros territorios”, declaró la multinacional de bebidas Arca Continental. VANGUARDIA

El informe de la multinacional informó que la categoría de bebidas no carbonatadas reportó un incremento de 2.4% durante el segundo trimestre de 2026.

La embotelladora mexicana Arca Continental registró una disminución marginal de 0.2% en su flujo operativo (Ebitda) del segundo trimestre, a 13 mil 133 millones de pesos.

Entre abril y junio de este año, las ventas netas consolidadas de AC se mantuvieron en línea (creciendo 5% sin efecto de tipo de cambio) comparadas con el segundo trimestre de 2025, alcanzando los 63 mil 489 millones de pesos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-aumento-actividad-economica-2-a-tasa-anual-en-mayo-sector-industrial-sigue-en-terreno-negativo-FE22370489

En tanto que el volumen de ventas del trimestre fue positivo, aumentando un 0.6% comparado con el mismo periodo del año anterior, y registrando 561.1 MCU, excluyendo garrafón.

De acuerdo con el informe financiero, la categoría de bebidas no carbonatadas destacó con un incremento de 2.4% durante el trimestre.

Para el segundo trimestre, la utilidad neta fue de 4 mil 952 millones de pesos, una reducción de 9.4% respecto a lo reportado en ese mismo lapso del año pasado.

Mientras que la inversión en activos fijos en el periodo ascendió a 4 mil 976 millones de pesos, la cual estuvo enfocada en fortalecer las capacidades comerciales y de producción de AC.

”Durante el segundo trimestre de 2026 mantuvimos un incremento en volumen consolidado y alcanzamos un margen Ebitda de 20.7%, reflejo de la resiliencia de nuestro modelo de negocio. En un entorno de consumo retador, volatilidad en algunos mercados y la entrada en vigor del nuevo impuesto en México, avanzamos con una gestión financiera efectiva, al tiempo que fortalecimos nuestra conexión con los consumidores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inflacion-de-1era-mitad-de-julio-la-mas-baja-desde-2017-en-mexico-aqui-te-decimos-que-precios-cambiaron-mas-NF22368173

”La evolución favorable de nuestro portafolio, disciplina en la ejecución y el compromiso de nuestros colaboradores en todos nuestros territorios, junto con el fortalecimiento de nuestras capacidades digitales a lo largo de la operación, nos permiten seguir impulsando un crecimiento rentable y sostenible, enfocado en la creación de valor para nuestros accionistas y grupos de interés.”, agregó.

Tras la publicación del reporte, los títulos de Arca Continental perdían un 2.12% a 201.19 pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bebidas
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


arca continental

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cada quien lo suyo

Cada quien lo suyo
Las conquistas históricas de la incansable lucha social están en peligro.

NosotrAs: Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá
true

POLITICÓN: ¿Arturo Islas busca llevar el caso Rocky a una confrontación política en Saltillo?
Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia

Historias de Saltillo vuelve a Vanguardia: contar la ciudad después de la nostalgia
El fuego consumió un colchón, ropa y diversos objetos almacenados en una de las habitaciones.

Llamas arrasan con vivienda abandonada en Ramos Arizpe
La camiseta verde le sentó bien a Rumy Aguirre, quien respondió con goles, liderazgo ofensivo y una actuación clave para conquistar el torneo.

Saltillense Rumy Aguirre brilla con México Sub-15 y conquista la Supercopa FMF 2026
Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana BERGAMINI, como parte de la operación de la Unión Europea EUNAVFOR Aspides en el mar Rojo, el océano Índico y el Golfo.

Ataques hutíes a 2 petroleros saudíes podrían con abrir un nuevo frente en la guerra con Irán
OpenAI informó que, durante una prueba de seguridad, uno de sus agentes de IA explotó de forma autónoma vulnerabilidades y obtuvo acceso a los sistemas internos de Hugging Face.

¿Cómo un inesperado ciberataque de sistema de OpenAI provoca alarma y pedidos de mayor cautela?