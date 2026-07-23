Flujo operativo de Arca Continental disminuye 0.2% en 2T de 2026

Entre abril y junio de este año, las ventas netas consolidadas de AC se mantuvieron en línea (creciendo 5% sin efecto de tipo de cambio) comparadas con el segundo trimestre de 2025, alcanzando los 63 mil 489 millones de pesos.

La embotelladora mexicana Arca Continental registró una disminución marginal de 0.2% en su flujo operativo (Ebitda) del segundo trimestre, a 13 mil 133 millones de pesos.

En tanto que el volumen de ventas del trimestre fue positivo, aumentando un 0.6% comparado con el mismo periodo del año anterior, y registrando 561.1 MCU, excluyendo garrafón.

De acuerdo con el informe financiero, la categoría de bebidas no carbonatadas destacó con un incremento de 2.4% durante el trimestre.

Para el segundo trimestre, la utilidad neta fue de 4 mil 952 millones de pesos, una reducción de 9.4% respecto a lo reportado en ese mismo lapso del año pasado.

Mientras que la inversión en activos fijos en el periodo ascendió a 4 mil 976 millones de pesos, la cual estuvo enfocada en fortalecer las capacidades comerciales y de producción de AC.

”Durante el segundo trimestre de 2026 mantuvimos un incremento en volumen consolidado y alcanzamos un margen Ebitda de 20.7%, reflejo de la resiliencia de nuestro modelo de negocio. En un entorno de consumo retador, volatilidad en algunos mercados y la entrada en vigor del nuevo impuesto en México, avanzamos con una gestión financiera efectiva, al tiempo que fortalecimos nuestra conexión con los consumidores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló Arturo Gutiérrez, director general de Arca Continental.