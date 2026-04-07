FMI insta a contar con reservas fiscales ante mayor flujo de capital

CDMX.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los países a prepararse más tanto con reservas financieras como fiscales para poder hacer frente a cambios abruptos de los flujos de capital que están abundando en los mercados emergentes.

Así lo estableció en el capítulo 2 del Informe de Estabilidad Financiera Mundial titulado “Flujos de capital hacia los mercados emergentes: El papel de los inversores globales no bancarios” que dio a conocer este martes por adelantado.

TE PUEDE INTERESAR: México enfrenta repunte inflacionario y debilidad económica

A diferencia de otros años, se destaca, se observa que están siendo impulsados principalmente por inversionistas financieros no bancarios, con entradas acumuladas que se aproximan a los 4 billones de dólares durante 2025.

En dicho capítulo y cuyo documento completo se publicará en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, se demuestra que esa sensibilidad depende fundamentalmente de la composición y estructura de la base de inversionistas.

Los fondos de inversión pasivos y los fondos cotizados en bolsa suelen ser los más sensibles a dichas fluctuaciones.

Por lo tanto, los especialistas del organismo enfatizaron que la composición de la base de inversores no bancarios de un país debería ser un factor importante a considerar en la formulación de políticas y en el seguimiento de la estabilidad financiera.

Dentro de ese contexto, se recomienda que para reducir la volatilidad en los flujos de cartera transfronterizos, los países -especialmente aquellos que dependen de inversionistas más sensibles al riesgo- deben fortalecer los fundamentos macroeconómicos y la calidad institucional, crear reservas fiscales y externas sólidas y aplicar una gestión de riesgos proactiva, en consonancia con el Marco de Política Integrada del FMI.

Hacen hincapié en que al respaldar el desarrollo del mercado y ampliar las opciones de financiación, los flujos de cartera transfronterizos ofrecen importantes oportunidades.

Pero, se advierte que también conllevan riesgos, como una mayor sensibilidad a los cambios en el sentimiento de riesgo global.

La sensibilidad al riesgo global varía significativamente según el tipo de inversionista, ya que los fondos de cobertura y los de inversión reaccionan con mayor intensidad a los cambios en el riesgo global que otros inversores no bancarios, se señala.

Se explica que los fondos mutuos pasivos y los fondos cotizados en bolsa son los que muestran mayor sensibilidad dentro del sector de fondos de inversión.

No obstante, alertaron que durante los períodos de tensión global, los mercados emergentes más expuestos a inversiones sensibles al riesgo se enfrentan a condiciones financieras más restrictivas.

Incluso, se enfatiza, las de menor emisión de deuda y mayores diferenciales, con implicaciones adversas para la estabilidad macrofinanciera.

En el documento se resalta que la cooperación internacional es esencial para subsanar las deficiencias regulatorias en la intermediación financiera no bancaria y limitar la propagación y amplificación transfronteriza de las perturbaciones financieras mundiales.

También, una divulgación más exhaustiva y un mayor intercambio internacional de datos sobre las exposiciones y vulnerabilidades de las entidades no bancarias, podrían fortalecer la supervisión del mercado y mejorar las prácticas de gestión de riesgos.