Ford y GM competirán para construir un camión táctico-militar para el ejército de Estados Unidos

Alrededor de 600 de estos vehículos se construirán a partir del prototipo ganador que deberá de entregarse en 2027, que tendrá la función de ser una fuente de energía sigilosa y todo terreno. El ejército de EU ha declarado que necesita un camión que pueda funcionar como una unidad de carga móvil para equipos como drones y sistemas de mando y control, además de transportar tropas rápidamente sobre terrenos potencialmente difíciles.

Ford Motor confirmó este pasado lunes que competirá junto con General Motors y BC Customs (productora de vehículos pesados) por un proyecto para el Pentágono de construir un camión táctico pickup que se desempeñe en el campo de guerra, respondiendo a las exigencias del ejército de Estados Unidos (EU) de disponer de la capacidad de la industria automotriz al servicio del abastecimiento del equipo militar estadounidense.

General Motors (GM) cuenta con la experiencia de desarrollar un vehículo para el traslado de escuadrones de infantería denominado “ISV-Heavy” basado en la pickup modelo Silverado, siendo comprado por funcionarios militares para realizar pruebas de campo.

Por otro lado, el contrato de Ford —comentó el Wall Street Journal— contempla que la automotriz desarrolle un trío de prototipos de camiones basados en sus modelos de pickups F-Series Super Duty.

En un comunicado Ford dijo que está entusiasmado de trabajar en el proyecto y espera “entregar varios prototipos de vehículos increíblemente capaces que demuestren el valor que Ford puede aportar al Ejército y a los soldados”.

Las autoridades no mencionaron el costo de estos camiones, sin embargo, los camiones tácticos más pequeños fabricados por GM cuestan 330 mil dólares cada uno (alrededor de 5 millones 754 mil 493 pesos mexicanos al tipo de cambio actual de 17.44 pesos por dólar).

Esta licitación obedece a las presiones que el Ejército de Estados Unidos ha hecho sobre las automotrices estadounidenses de que formen parte de la cadena de producción militar y de aprovechar su capacidad industrial para cubrir la escasez militar a consecuencia de las guerras en Ucrania y Medio Oriente, precisó el periódico financiero Wall Street Journal.

Esta tendencia ya se había mencionado en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que publicó la administración Trump en diciembre de 2025, así como el comienzo de una producción conjunta de piezas de armas por parte de GM Defense (filial militar de General Motors) y Lockheed Martin, el pasado junio de 2026.

(Con información de Wall Street Journal y Breaking Defense)