Gasto en mantenimiento vehicular llegaría a los 788 mil mdp en México

Durante la presentación del Monitor Aftermarket, dieron a conocer que el parque vehicular en México creció 17.6% entre 2015 y 2025, pasando de 30.7 a 36.1 millones de unidades, mientras que para diciembre de 2026, se proyecta que alcance los 37.3 millones de vehículos con una antigüedad promedio de 16.3 años.

El Gasto total en mantenimiento vehicular de los hogares en 2026 será de 788 mil millones de pesos, lo que equivale a un gasto promedio de 19 mil 389 pesos por hogar, así lo dieron a conocer la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA).

Asimismo el gasto anual en mantenimiento vehicular por hogar se elevó un 15.3% al comparar los 19 mil 389 pesos de 2026 contra los 16 mil 817 pesos de 2025, lo que refleja la creciente relevancia del mantenimiento preventivo y correctivo en la economía de los hogares.

Otras cifras que compartían era que la industria del repuesto es también un motor del empleo, toda vez que se estima que hay 918 mil personas ocupadas en la comercialización.

En el caso de las importaciones, compartieron que éstas son lideradas por la electrónica automotriz con 4 mil 800 millones de dólares (mdd) que representan el 30.3% del total, entre los productos están acumuladores eléctricos, baterías recargables de litio, pantallas de cristal líquido, cámaras de seguridad, receptores de radio y cables.

Le sigue las partes de motor con 1.8 mil mdd e incluye a bloques de motor, cabeza de motor, pistones, inyectores de combustible, rieles de combustible, juntas y empaques de motor y otras partes del motor.

Las importaciones de sistemas de frenos, representaron 1.5 mil mdd con mecanismos de mordaza para freno de disco, pinzas de freno, mecanismos de frenos de disco o sus partes, cilindros maestros para frenos, flechas ajustadoras, partes para mecanismos de freno y material de ensamble para la industria automotriz.

Mientras que las importaciones de componentes de sistema de suspensión fueron 534 millones de dólares e incluye amortiguadores, brazos de suspensión, rótulas de suspensión, barras estabilizadoras, bujes de suspensión, muñones de suspensión y otras partes del sistema de suspensión.

Otros datos compartidos por el estudio, es que el índice de confianza del aftermarket es del 53.33%, por lo que se mantiene en una zona de estabilidad, con perspectivas favorables para los próximos 12 meses.

Un 36% de los distribuidores reportó un incremento en sus ventas durante el último trimestre y un 53% anticipa condiciones favorables para el mercado en los próximos 12 meses.