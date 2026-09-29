Industria automotriz busca bajar arancel para acelerar exportaciones: AMIA

CDMX.- En las actuales rondas de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la industria automotriz mexicana está tratando de que el gobierno estadounidense acceda a bajar el arancel de 25%, que actualmente pagan todos los vehículos para ser exportados hacia Estados Unidos, a un 15%, pero descontando el valor de contenido regional, con lo que el arancel efectivo quedaría entre 4% y 5%, explicó Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Garza comentó que hay una distorsión en el mercado cuando otras regiones, como Europa, Japón y Corea del Sur, pagan un arancel de 15% para exportar vehículos a Estados Unidos, cuando México paga un 25% siendo parte del T-MEC.

Por lo que, por lo menos, el arancel para México debería ser de 15%. “Lo que estamos esperando para esta cuarta ronda que viene es una reducción sustancial de esta tarifa. Es lo que hemos platicado con nuestro gobierno y esperamos se logre pronto”, afirmó Garza en entrevista durante el XXIV Congreso Internacional de la Industria Automotriz organizado por la Industria Nacional de Autopartes.

Garza detalló que, actualmente, el arancel que paga cada vehículo es de 25%, menos el contenido estadounidense. Hay vehículos que tienen 60% de contenido estadounidense, otros tienen 40% y otros 30%. “Todo mundo paga el 25% y una vez que pagas, le pides al Departamento de Comercio tu deducción del contenido estadounidense. Lo defines, lo demuestras y si tu vehículo tiene un 50% de contenido de Estados Unidos, entonces te deducen el 50%. Si pagaste 100 pesos de arancel y demuestras que tienes 50% de contenido estadounidense te regresan 50 pesos.

“Te hacen efectivo un bono o una reposición de lo que pagaste. Así funciona actualmente, cada compañía dependiendo de todo lo que manda tiene diferente pago de arancel. Unos pagan más otros pagan menos”, puntualizó. Con la propuesta actual, las armadoras pagarían 15% de arancel, pero además se descontaría el valor de contenido regional, que actualmente es de 75% por la regla de origen del T-MEC, por lo que el arancel efectivo quedaría entre 4% y 5%, si se logra descontar todo el valor de contenido regional.

🇲🇽 México registró un superávit comercial de 605 millones de dólares en agosto de 2026.



📈 Las exportaciones crecieron 40.4% anual, impulsadas por las manufacturas no automotrices (+63.2%), mientras que las automotrices cayeron 2.2%.



💻 Los aparatos eléctricos y electrónicos... pic.twitter.com/KnAxvCMFnE — IMCO (@imcomx) September 28, 2026

El presidente de AMIA espera que haya un avance sobre esta propuesta a mediados de octubre, antes de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA) estima que este año se fabricarán componentes automotrices por un valor de 125 mil millones de dólares, un 5% más respecto a 2025.

La Inversión Extranjera Directa acumulada destinada al sector de 2018 a 2026 supera los 22 mil 700 millones de dólares y se exportan más de 108 mil millones de dólares en autopartes, un incremento de 3.8% respecto a 2025. “Estas cifras son reflejo de décadas construyendo plantas, desarrollando proveedores, creando talento y una de las cadenas más integradas del mundo.

El fuerte crecimiento de las exportaciones manufactureras no automotrices sigue respaldado por las exportaciones de equipo de cómputo, ante la elevada demanda para la construcción de centros de datos en Estados Unidos. pic.twitter.com/WHhO6h0yxg — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 28, 2026

“Como resultado nuestra reputación ha cruzado las fronteras y ha llegado a todos los países”, destacó Francisco N. González, presidente ejecutivo de la INA. González dijo que México necesita generar más contenido regional, innovación, tecnología y desarrollo de proveedores, así como empleos de mayor valor agregado.

“En este proceso, la industria automotriz lidera con el ejemplo. Mientras las exportaciones de productos electrónicos, equipos informáticos y computadoras incorporan alrededor del 5% de contenido nacional, nuestro sector alcanza cerca del 35%”, destacó. Sin embargo, se necesita desarrollar talento especializado, atraer inversión tecnológica y fortalecer el ecosistema productivo para la nueva etapa de la industria automotriz.