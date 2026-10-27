General Motors trasladará en noviembre su cotización de Wall Street al Nasdaq

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    General Motors trasladará en noviembre su cotización de Wall Street al Nasdaq
    La empresa automotriz mantiene una importante presencia en el mercado de vehículos con motores de combustión. ESPECIAL.

La compañía dijo que sus títulos continuarán negociándose en la NYSE hasta el cierre de la sesión del lunes 16 de noviembre

WASHINGTON.- General Motors (GM) anunció este martes que trasladará la cotización de sus acciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) al Nasdaq, un cambio que la compañía vincula con su creciente orientación tecnológica y que se hará efectivo el próximo 17 de noviembre.

El fabricante estadounidense de automóviles explicó que, a partir del día siguiente, pasarán al Nasdaq Global Select Market, donde mantendrán el símbolo bursátil “GM”.

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“La estrategia de GM centrada en el cliente e impulsada por la tecnología está creando valor para nuestros accionistas, haciendo del Nasdaq un destino natural para nuestra cotización a medida que crecemos”, afirmó el vicepresidente ejecutivo y director financiero de la compañía, Paul Jacobson, en un comunicado.

Jacobson añadió que GM está “agradecida” por su prolongada relación con la Bolsa de Nueva York y destacó el legado de esa institución.

El traslado al Nasdaq permitirá además a GM optar a una eventual incorporación al índice Nasdaq-100, que agrupa a un centenar de las mayores compañías no financieras cotizadas en ese mercado. Los actuales accionistas no tendrán que realizar ninguna gestión como consecuencia del cambio.

GM, propietaria de las marcas Chevrolet, Cadillac, Buick y GMC, ha intensificado en los últimos años sus inversiones en vehículos eléctricos, software y tecnologías de conducción automatizada.

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