GM apostará por SUV híbridos en un giro estratégico desde los vehículos eléctricos

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    GM apostará por SUV híbridos en un giro estratégico desde los vehículos eléctricos
    Los modelos Chevrolet Traverse, Buick Enclave y GMC Acadia tendrán su versión híbrida y serán producidos en la planta de ensamblaje Lansing Delta Township, ubicada en Michigan. VANGUARDIA

General Motors (GM) informó a los inversionistas de este cambio días antes de las elecciones intermedias del Legislativo de EU y de la mano con un cambio en la política automotriz

General Motors (GM) prepara un cambio en su estrategia de electrificación con la incorporación de versiones híbridas en su gama de camionetas de tres filas de asientos, tras haber concentrado previamente sus inversiones en vehículos 100% eléctricos, según informaron fuentes cercanas a Reuters.

De acuerdo con el reporte de Reuters, la compañía contempla producir modelos híbridos de tres de sus modelos más populares en el mercado estadounidense: Chevrolet Traverse, Buick Enclave y GMC Acadia. La producción se llevará a cabo en la planta de ensamblaje Lansing Delta Township, ubicada en Michigan.

GM confirma que incorporará modelos híbridos en varios segmentos clave

Tras la difusión del informe, GM confirmó mediante un comunicado que invertirá en dicha instalación para prepararla para la fabricación de vehículos híbridos, aunque no detalló plazos ni especificaciones técnicas.

La directora ejecutiva, Mary Barra, ya había anticipado a los analistas que la empresa ofrecería opciones híbridas en varios segmentos, asegurando que el proyecto no demandará gastos adicionales significativos en capital o ingeniería.

Mary Barra comunicó durante la presentación de resultados de GM la semana pasada que el fabricante de automóviles contaría con vehículos híbridos en varios segmentos:

”No se tratará de gastos de capital ni de ingeniería adicionales”, dijo, y agregó que GM daría más detalles al respecto a medida que se acercara el lanzamiento.

FACTORES DEL CAMBIO HACIA LOS HÍBRIDOS

La decisión responde a una combinación de presiones del mercado y de la red de distribuidores:

- Ampliar mercado: La participación de GM en el mercado de Estados Unidos cayó al 16.6% en los primeros nueve meses del año, en comparación con el 17.4% registrado en el mismo periodo anterior. En contraste, competidores como Toyota y Honda han ganado terreno impulsados por su oferta de híbridos.

- Presión de la demanda: Los distribuidores de la marca habían solicitado reiteradamente la inclusión de este tipo de automóviles para satisfacer la creciente demanda de los consumidores, quienes buscan alternativas de menor consumo ante el alza en los precios de la gasolina.

- Cambios en política automotriz: El cambio de postura contrasta con la postura previa de GM, que consideraba a los híbridos demasiado costosos y complejos. Asimismo, el Departamento de Energía de Estados Unidos reestructurará una subvención previa de 500 millones de dólares otorgada a la compañía —destinada originalmente a la producción de eléctricos— para respaldar la reconversión de la planta de Lansing hacia la tecnología híbrida.

GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China

Los planes híbridos de GM han salido a la luz días antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que están en juego varios escaños clave de Michigan.

Cabe recordar que un auto híbrido combina dos fuentes de energía: un motor de combustión interna (gasolina) y uno o más motores eléctricos alimentados por una batería de alto voltaje. La clave de su funcionamiento radica en cómo una computadora gestiona ambas fuentes en tiempo real para maximizar la eficiencia y reducir el consumo de combustible.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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