Grupo Industrial Saltillo descarta realizar pruebas pilotos para ajustar jornadas reducidas

El director de Relacionales Institucionales del Grupo Industrial Saltillo (GIS), Ricardo Sandoval Garza, indicó que no contemplan la realización de pruebas pilotos para la reducción de la jornada laboral, toda vez que tienen muy claras las estructuras y no las necesitan.

“No hemos empezado a hacer pruebas piloto porque tenemos muy estructurados los turnos y las plantillas; va a impactar por supuesto la reducción de las horas por semana, y lo único que haríamos sería reconfigurar las plantillas para hacer planes de acomodo o rotación”, aseguró.

Sandoval Garza indicó que cuando se ventiló el tema de la jornada reducida se hicieron escenarios, pero no hay necesidad de realizar simulacros, toda vez que los ajustes se realizan rápido en el camino.

La plantilla local del GIS es de 1,400 trabajadores, en el caso de la División Hogar se trabaja de lunes a viernes en dos turnos, aunque de repente en sábados y domingos se realizan labores de mantenimiento; mientras que en Draxton es cotinuó el proceso de producción y trabajan de lunes a sábado en tres turnos.

“Ahorita estamos en ese proceso de análisis, pero no habrá afectaciones en el proceso, lo que hemos manifestado nosotros es que pueden haber incrementos en el costo de la mano de obra porque son menos horas trabajadas por persona y nosotros necesitamos cumplir con los planes de producción, pero lo único será ajustar plantillas, hacer reacomodos”, dijo.

Finalmente para Semana Santa comentó que se dan viernes y sábado, pero acercándose la fecha se revisa si se toman esos días de vacaciones o se cambian por otros días, esto dependerá de los volúmenes de producción.