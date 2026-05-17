Hay hasta 15 empresas interesadas en invertir en Saltillo

Hasta 15 empresas son las que han solicitado este año información sobre Saltillo, aunque la mayoría son automotrices, también hay del giro de electrodomésticos señaló el director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, quien añadió que también viene un nuevo parque industrial para Derramadero.

“Hay mucho más movilidad y se está pidiendo información de los parques industriales y los incentivos que da el gobierno, además de los propios parqueros han estado solicitando apoyos en temas de trámites de desarrollo urbano”, dijo..

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Sin embargo, añadió que por éstas 13 ó 15 empresas que han solicitado información sobre Saltillo, por muchas de ellas se está compitiendo con San Luis Potosí, Chihuahua y Nuevo León, aunque esperan que se decidan por la región.

Entre las inversiones hay de la India, que es una empresa del giro automotriz que llegará al nuevo parque industrial de Amistad que se ubica en la salida de la Carretera a Torreón.

Asimismo comentó que en Derramadero, Finsa instalará un nuevo parque industrial, se les estará dando facilidades en el tema del agua y electricidad y se espera que este mismo año se realice el anuncio sobre el mismo.

Por otra parte, en el tema de semiconductores comentó que recientemente tuvieron una reunión con el responsable de la Universidad de Arizona, vieron lo que se necesita para crear un ambiente que permita la instalación de empresas de semiconductores.

Confió en que este sector representará un boom para la región como en su momento fue la industria automotriz, entre los requisitos que piden estas empresas es que existan estudiantes que conozcan del tema de semiconductores, además de que los parques industriales cuenten con instalaciones adecuadas, es decir, que exista limpieza del aire, que haya energía y espacios para celdas solares, además de que no existan temblores y que en la región haya estabilidad.

Finalmente comentó que parte de lo que se está negociando, es que sean ellos mismos quienes instalen sus celdas solares para que nunca les falte les falte la electricidad o no se presenten bajones.

Además en el caso del tema del agua, indicó que ésta industria no pide las cantidades que se habían manifestado, toda vez que ellos reciclan su propia agua.