Hila empleo manufacturero 4 reveses en México; cae 2.03% anual

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    Hila empleo manufacturero 4 reveses en México; cae 2.03% anual
    El volumen físico de la producción de la industria manufacturera creció 0.96 por ciento anual en los primeros ocho meses de 2026, después de disminuir 0.07 por ciento en el mismo lapso del año previo. ESPECIAL.

Se trata de su cuarto descalabro en fila y su mayor caída desde 2020, cuando se hundió 2.75 por ciento por el golpe de la pandemia

CDMX.-Entre las débiles cifras en 18 de los 21 rubros que lo conforman, el sector manufacturero en México registró una reducción en personal ocupado de 2.03 por ciento en el periodo de enero a agosto pasado.

La fabricación de equipo de transporte fue la más castigada en materia de empleo fabril, al caer 4.70 por ciento en los primeros ocho meses de 2026 respecto al mismo lapso del año anterior, seguida por la fabricación de prendas de vestir, con 4.22 por ciento.

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También en fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir se reportó un revés en personal ocupado de 4.21 por ciento anual y en fabricación de muebles, colchones y persianas de 4.20 por ciento, revelan cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el otro lado, aumentó el empleo 3.60 por ciento anual el empleo en fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.

En el subsector de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, el personal ocupado vio una variación al alza de 0.14 por ciento y en la industria de las bebidas y del tabaco de 0.02 por ciento.

Si solo se considera el mes de agosto, el empleo en manufacturas disminuyó 0.10 por ciento respecto a julio pasado y acumuló dos decrementos, destacando la contracción de 1.60 por ciento en la impresión e industrias conexas y de 0.86 por ciento en la industria del papel.

En contraste, la industria de la madera avanzó 0.90 por ciento en personal ocupado y las industrias metálicas básicas 0.26 por ciento.

Para el caso del volumen físico de la producción de la industria manufacturera, en agosto observó una variación mensual positiva de 1.66 por ciento y una cifra anual de 4.14 por ciento.

Por el contrario, las remuneraciones medias reales en las manufacturas bajaron 0.20 por ciento mensual y a tasa anual subieron 2.72 por ciento desde 4.27 por ciento en julio.

Las horas que trabajó el personal ocupado total cedieron 0.03 por ciento respecto a julio y vieron una reducción anual de 0.57 por ciento, situación que se reflejó una contracción anual acumulada de 1.83 por ciento.

Ante un nuevo revés mensual, el personal ocupado en la industria manufacturera del País llegó a 42 meses con variaciones en contra en términos anuales, tras descender 1.02 por ciento durante agosto de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

En enero-agosto de este año, por el contrario, las remuneraciones medias reales en las manufacturas moderaron su tasa de crecimiento anual a 2.82 por ciento frente a 4.80 por ciento en el mismo periodo de 2025.

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