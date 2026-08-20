Hilará crecimiento 3 años debajo del promedio histórico

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Hilará crecimiento 3 años debajo del promedio histórico
    Fue entre 2000 y 2019, justo antes de la pandemia, el crecimiento promedio fue de alrededor de 2 por ciento por año. ESPECIAL.

Integrantes de la junta de Gobierno del Banco de México afirman que la incertidumbre comercial representa un riesgo para la actividad

CDMX.-Aunque se anticipa una mayor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, sigue siendo un entorno de debilidad económica y en 2026 México hilará tres años creciendo por debajo de su promedio histórico que es de 2 por ciento, anticipó uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

Consideró que en 2026 la tasa de crecimiento económico podría situarse por arriba de la previsión actual del banco central que es de 1.1 por ciento, pero permanecería por debajo de su promedio histórico, exhibe la Minuta de reunión con motivo de la decisión de política monetaria del pasado 6 de agosto de 2026, en la que se mantuvo en 6.5 por ciento la tasa de interés.

TE PUEDE INTERESAR: México: registra actividad económica avance de 2.7% en julio

“(Uno de los miembros) añadió que, si bien para este año se anticipa una expansión mayor que la del año pasado, la lectura de la coyuntura sigue siendo de debilidad y que en 2026 la economía mexicana hilaría tres años consecutivos creciendo por debajo de su promedio histórico”, dice la Minuta, publicada hoy.

Uno de los integrantes de la Junta consideró que el repunte observado recientemente, incluida la última lectura anual del PIB, no modifica el diagnóstico de moderación de la actividad.

“Apuntó que desde inicios de 2025 la economía ha mostrado una elevada volatilidad entre trimestres, con recuperaciones temporales seguidas por nuevos episodios de debilidad”, señala el documento.

La mayoría destacó que, a pesar de la expansión del PIB en el último trimestre, la brecha del producto se mantiene en terreno negativo debido a la debilidad económica que imperó por varios trimestres. Uno agregó que se estrechó en el margen.

Destaca que al abordar el desempeño de la actividad económica en México, uno de los miembros comentó que la inversión permanece por debajo de los niveles de 2023-2024 y acumula una caída superior al 5 por ciento desde su máximo registrado en julio de 2024.

Algunos mencionaron que prevalecen riesgos asociados con el conflicto en Medio Oriente; uno indicó que una prolongación del conflicto podría influir en mayor medida sobre las decisiones de inversión

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’