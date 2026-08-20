Hilará crecimiento 3 años debajo del promedio histórico

CDMX.-Aunque se anticipa una mayor expansión del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, sigue siendo un entorno de debilidad económica y en 2026 México hilará tres años creciendo por debajo de su promedio histórico que es de 2 por ciento, anticipó uno de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

Consideró que en 2026 la tasa de crecimiento económico podría situarse por arriba de la previsión actual del banco central que es de 1.1 por ciento, pero permanecería por debajo de su promedio histórico, exhibe la Minuta de reunión con motivo de la decisión de política monetaria del pasado 6 de agosto de 2026, en la que se mantuvo en 6.5 por ciento la tasa de interés.

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“(Uno de los miembros) añadió que, si bien para este año se anticipa una expansión mayor que la del año pasado, la lectura de la coyuntura sigue siendo de debilidad y que en 2026 la economía mexicana hilaría tres años consecutivos creciendo por debajo de su promedio histórico”, dice la Minuta, publicada hoy.

Uno de los integrantes de la Junta consideró que el repunte observado recientemente, incluida la última lectura anual del PIB, no modifica el diagnóstico de moderación de la actividad.

“Apuntó que desde inicios de 2025 la economía ha mostrado una elevada volatilidad entre trimestres, con recuperaciones temporales seguidas por nuevos episodios de debilidad”, señala el documento.

La mayoría destacó que, a pesar de la expansión del PIB en el último trimestre, la brecha del producto se mantiene en terreno negativo debido a la debilidad económica que imperó por varios trimestres. Uno agregó que se estrechó en el margen.

Destaca que al abordar el desempeño de la actividad económica en México, uno de los miembros comentó que la inversión permanece por debajo de los niveles de 2023-2024 y acumula una caída superior al 5 por ciento desde su máximo registrado en julio de 2024.

Algunos mencionaron que prevalecen riesgos asociados con el conflicto en Medio Oriente; uno indicó que una prolongación del conflicto podría influir en mayor medida sobre las decisiones de inversión