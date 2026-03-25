Hubo catorce ‘paros locos’ relacionados con el pago de utilidades en 2025: SETRA Coahuila

Una vez que concluyan este mes las declaraciones anuales de las empresas, se tendrá una visión más clara de cómo vendrá este año el tema de las utilidades, informó la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro.

El año pasado por el tema de utilidades, fueron 14 los paros locos que se presentaron en todo el estado, aunque añadió que estos fueron resueltos cuando mucho en 48 horas.

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Zogbi Castro destacó que están buscando que a través del Consejo Tripartita de Relaciones Laborales se les pueda proveer de información que permita realizar acciones preventivas para evitar los famosos paros locos que añadió son ilegales.

“Los trabajadores tienen derecho a denunciar en el caso de que la empresa haya generado utilidades y no sean repartidas, pero aquí también es muy importante que todas y todos sepamos que si la empresa no generó utilidades no tiene la obligación de repartirlas, pero si las generó sí las tiene que repartir”, aseguró.

Informó que será hasta que termine este mes cuando se tenga una visión más clara sobre la declaración anual.