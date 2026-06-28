Importante, mantener la integración con Estados Unidos en revisión del T-MEC: IP

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    Importante, mantener la integración con Estados Unidos en revisión del T-MEC: IP
    Las negociaciones para la revisión del T-MEC se encuentran en una fase activa y de gran incertidumbre. ESPECIAL.

Recordó que entre ambos países existe una relación de trabajo de más de 30 años, lo que ha beneficiado al comercio

Ante la revisión del T-MEC, el director general de Industrias Peñoles, Rafael Rebollar González, resaltó la importancia de mantener la integración que existe entre Estados Unidos y México, lo que aseguró, beneficia a ambos países.

“México y Estados Unidos llevan un trabajo de integración de más de 30 años y una industria clave es la automotriz con todo la industria de autopartes que la acompaña, a mi me parece importantísimo que se mantenga esa integración no nada más en beneficio de México, sino en beneficio de Estados Unidos”, aseguró.

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Asimismo sobre la propuesta de incrementar el contenido regional en la industria automotriz, comentó “Creo que es lo que estamos buscando todos como país, mejorar y aumentar la integración regional, eso es lo que detona precisamente nuevas inversiones en el país, que podamos fabricar componentes, refacciones y que los productos que se exportan a Estados Unidos y Canadá, la mayor parte de su fabricación sea nacional, si eso sucede estamos del otro lado”.

Por otra parte, comentó que el tema de los aranceles no los ha afectado, toda vez que todo lo que producen cumple con las reglas del tratado, por ello, hasta la fecha no han tenido ningún arancel en los productos que exportan a Estados Unidos.

A ese país exportan cien mil toneladas de zinc al año, así como una cantidad importante de plata, además de plomo; para la industria automotriz venden zinc para el galvanizado del acero, pero son sus clientes acereros los que surten lámina de acero para la industria automotriz y de electrodomésticos.

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