Oro repunta ante recortes de tasas y tensiones geopolíticas comerciales

/ 8 agosto 2025
    Uno de los principales catalizadores ha sido el creciente consenso en torno a futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. FOTO: ESPECIAL.

Designación de Stephen Miran refuerza las expectativas de nuevos recortes de tasas y una prolongación de la debilidad del dólar

El oro ha retomado una tendencia alcista en las últimas semanas, impulsado por una combinación de factores económicos y geopolíticos que están redefiniendo las dinámicas del mercado.

Un análisis de Mercado de Felipe Barragán advirtió que a los recortes hechos por Banxico a la tasa de interés, se suma un escenario geopolítico más tenso, tras la decisión de Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles a países como India por la compra de petróleo ruso, lo que podría tener implicancias en las negociaciones con China que también es un comprador de crudo ruso, cuyo plazo vence este martes.

Pese a lo anterior, señaló que la sorpresa del mercado llegó con el reporte asociado a la imposición de aranceles a lingotes de oro de 1 kg y 100 oz, una medida que ya está generando distorsiones en los precios.

“De hecho, la brecha entre los futuros en Nueva York y el oro spot superó los US$ 100 por onza, reflejando el nerviosismo en torno a los flujos entre Suiza y los principales centros de refinación”, dijo.

Resaltó que aunque las medidas arancelarias al metal han generado presión al alza en el precio del metal, esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense recurre a medidas de este tipo para posteriormente ser revertidas.

Resalto que en un contexto en el que las políticas de Trump han demostrado ser altamente volátiles, donde “hoy impone, mañana revierte”, no es descartable observar una situación similar a la del cobre en el caso del oro

Por otro lado, otro factor que refuerza la presión alcista es la reciente nominación de Stephen Miran a la Junta de Gobernadores de la Fed, en reemplazo temporal de Adriana Kugler, situación que señaló podría inclinar la postura del organismo hacia una política monetaria más expansiva.

Para concluir, señaló que la combinación de tasas más bajas, tensiones comerciales crecientes y un entorno político incierto configura un panorama muy favorable para el oro en los próximos meses. “Este es el tipo de entorno donde el oro no solo protege, sino que también lidera”. dijo.

