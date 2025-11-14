Inauguran una tienda Lacoste en Galerías Saltillo y otra más en Torreón

Dinero
/ 14 noviembre 2025
    Inauguran una tienda Lacoste en Galerías Saltillo y otra más en Torreón
    Saltillo continúa atrayendo marcas premium y consolidándose como una de las ciudades con mayor crecimiento comercial en el noreste del país. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA.

Se trata de una marca francesa que trae elegancia deportiva para jóvenes y adultos

Dos nuevas tiendas de Lacoste fueron inauguradas este viernes en Coahuila, una de ellas fue en Galerías Saltillo, lugar al que se dieron cita representantes de la firma para realizar el corte de listón.

El futuro CEO de Lacoste México, Ramiro Martignoni fue el encargado de realizar el corte de listón en la tienda de Saltillo y señaló “las expectativas que tenemos acá son muy grandes, la verdad es que es una zona pujante y con un lindo crecimiento, una economía firme y apuntamos a que justamente los consumidores tengan un lugar donde puedan ver reflejada la esencia de la marca, la elegancia para Lacoste es un estilo de vida”.

TE PUEDE INTERESAR: Samuel García confirma inversión de NVIDIA por mil mdd en NL; NVIDIA lo niega

Ante ello, las expectativas pasan por estar más cerca de los consumidores y poder ofrecerle la esencia de Lacoste.

Ramiro Martignoni señaló que hoy en día están realizando la apertura de dos tiendas de Lacoste en Coahuila, además de la realizada en Saltillo, está otra más en Torreón.

DESTACAN APERTURAS EN GALERIAS SALTILLO

La Jefa de Mercadotecnia en Galerías Saltillo, Mayra Farías dijo que son ocho ya las aperturas que este año se han realizado, pues además de Lacoste, están la de Cantia, Santa Clara, Julio, Sckechers, Nike, Fan Town y Sfera.

Se informó que Galerías Saltillo está prácticamente lleno, solo queda un espacio y ya se está negociando con las marcas que marcas que ingresarán a ese lugar a finales de diciembre o inicios del próximo año y solo se comentó que serán marcas de la categoría de Lacoste y Sfera.

Temas


Dinero
Economía
ventas

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El alcalde señaló que la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Saltillo coloca a la Región Sureste en una posición estratégica de competitividad, atrayendo inversiones y desarrollo.

Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Equipos de Senasica y APHIS coordinan estrategias de vigilancia para frenar el avance del gusano barrenador.

Estados Unidos anuncia la dispersión de moscas estériles desde Tampico para combatir al gusano barrenador
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Familia Hysa es vinculada con el crimen organizado por lavado de dinero a través de casinos y restaurantes en México y Europa.

Los hermanos albaneses, en la mira de autoridades desde el año 2022 por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
true

POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

Política artificial

Política artificial