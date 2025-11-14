Inauguran una tienda Lacoste en Galerías Saltillo y otra más en Torreón

Dos nuevas tiendas de Lacoste fueron inauguradas este viernes en Coahuila, una de ellas fue en Galerías Saltillo, lugar al que se dieron cita representantes de la firma para realizar el corte de listón.

El futuro CEO de Lacoste México, Ramiro Martignoni fue el encargado de realizar el corte de listón en la tienda de Saltillo y señaló “las expectativas que tenemos acá son muy grandes, la verdad es que es una zona pujante y con un lindo crecimiento, una economía firme y apuntamos a que justamente los consumidores tengan un lugar donde puedan ver reflejada la esencia de la marca, la elegancia para Lacoste es un estilo de vida”.

Ante ello, las expectativas pasan por estar más cerca de los consumidores y poder ofrecerle la esencia de Lacoste.

Ramiro Martignoni señaló que hoy en día están realizando la apertura de dos tiendas de Lacoste en Coahuila, además de la realizada en Saltillo, está otra más en Torreón.

DESTACAN APERTURAS EN GALERIAS SALTILLO

La Jefa de Mercadotecnia en Galerías Saltillo, Mayra Farías dijo que son ocho ya las aperturas que este año se han realizado, pues además de Lacoste, están la de Cantia, Santa Clara, Julio, Sckechers, Nike, Fan Town y Sfera.

Se informó que Galerías Saltillo está prácticamente lleno, solo queda un espacio y ya se está negociando con las marcas que marcas que ingresarán a ese lugar a finales de diciembre o inicios del próximo año y solo se comentó que serán marcas de la categoría de Lacoste y Sfera.