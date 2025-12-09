Incrementa un 2.35% precios de producción nacional en México

CDMX .-En noviembre de 2025, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) total en México, incluido petróleo, incrementó 2.36 por ciento a tasa anual, pero fue menor al aumento de 6.34 por ciento de 2024, también a tasa anual.

Mientras que al comprar sólo noviembre de este año con el mes inmediato anterior, el crecimiento fue de 0.36 por ciento y en ese mismo comparativo, pero de 2024 el INPP registró un aumento de 0.94 por ciento, de acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además el Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluido petróleo, subió 0.10 por ciento a tasa mensual y 2.21 por ciento a tasa anual.

En el penúltimo mes de 2024, ascendió 0.96 y 6.17 por ciento, respectivamente. Y el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluido petróleo, tuvo un alza de 0.47 por ciento mensual y de 2.44 por ciento anual.

En noviembre de 2024, aumentó 0.94 por ciento a tasa mensual y 6.41 por ciento a tasa anual. Respecto a los precios de las actividades primarias, en noviembre de este año, incrementaron 0.66 por ciento a tasa mensual.

El producto genérico con la contribución más significativa en el índice total de dichas actividades fue jitomate (incluye jitomate de invernadero), con un crecimiento mensual de 16.05 por ciento. Los precios de las actividades secundarias, incluido petróleo, subieron 0.33 por ciento a tasa mensual.

Lo anterior resultó de aumentos en los precios del sector Minería (1.16 por ciento); Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (1.70 por ciento) e Industrias manufactureras (0.27 por ciento).

En Construcción disminuyeron 0.11 por ciento. Los subsectores de Industrias manufactureras con la mayor alza mensual en sus precios fueron Industria química con 1.41 por ciento e Industrias metálicas básicas con 1.12 por ciento.

Durante noviembre de este año, los precios de las actividades terciarias ascendieron 0.39 por ciento a tasa mensual.

El sector Transportes, correos y almacenamiento presentó el mayor incremento en sus precios, con 0.94 por ciento. A tasa anual, en noviembre de 2025, los precios de las actividades primarias cayeron 1.11 por ciento. Los de las secundarias crecieron 1.60 por ciento y los de las terciarias 4.14 por ciento.

En el Índice de mercancías y servicios de uso intermedio se tiene que en noviembre de 2025, por grandes grupos de actividades económicas, los precios de las primarias descendieron 0.79 por ciento a tasa mensual y 2.01 por ciento a tasa anual. Los de las secundarias aumentaron 0.22 por ciento a tasa mensual y 2.27 por ciento a tasa anual.

Los precios de las actividades terciarias subieron 0.09 por ciento a tasa mensual y 3.11 por ciento a tasa anual.

En tanto, en el Índice de mercancías y servicios finales, por origen de la producción y por grandes grupos de actividades económicas, los precios de las primarias crecieron 2.92 por ciento, los de las secundarias 0.37 por ciento y los de las terciarias 0.49 por ciento a tasa mensual.

En su comparación anual, los de las actividades primarias ascendieron 0.59 por ciento, los de las secundarias 1.40 por ciento y los de las terciarias 4.52 por ciento.

Y por destino de la producción en noviembre pasado, los precios de los bienes finales de demanda interna registraron un incremento mensual de 0.54 por ciento y anual de 3.95 por ciento.

A su interior, los precios de los bienes de consumo aumentaron 0.72 por ciento a tasa mensual y 3.92 por ciento a tasa anual. Los que se destinaron a la formación de capital subieron 0.05 por ciento a tasa mensual y 4.06 por ciento a tasa anual.

Por su parte, los precios de los bienes para exportación ascendieron 0.27 por ciento a tasa mensual y decrecieron 1.51 por ciento a tasa anual.