Inegi: la actividad económica global de México cayó en noviembre del 2025

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México tuvo una reducción mensual de 0.16 por ciento en noviembre de 2025 desde un crecimiento de 1.03 por ciento en octubre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Así, ante los reveses en dos de sus tres componentes, durante noviembre pasado, el IGAE no aumentó 0.13 por ciento como se había previsto en el Indicador Oportuno de la Actividad Económica.

TE PUEDE INTERESAR: El tabaco se encareció 12.22 por ciento en los primeros días de 2026 por cambios en el IEPS

Dentro del IGAE, las actividades primarias se desplomaron 6.99 por ciento en noviembre a tasa mensual (frente a un alza de 1.49 por ciento en octubre), siendo su mayor revés en 15 meses.

Las actividades secundarias o sector industrial, se acrecentaron 0.6 por ciento mensual, apoyadas en los crecimientos en construcción y manufacturas de 1.57 y 0.48 por ciento, respectivamente.

La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final vio un leve aumento de 0.03 por ciento y la minería bajó 0.01 por ciento.

Al hacerse una comparación anual, en el penúltimo mes del año pasado, el IGAE aumentó 1.07 por ciento, logrando su segundo incremento consecutivo, aunque de menor magnitud, puesto que en octubre la cifra se ubicó en 1.67 por ciento.

En contraste, las actividades terciarias o de servicios siguieron a las primarias, con un descenso de 0.37 por ciento, dejando en el camino su avance de 1.12 por ciento en octubre.

Ocho subsectores de las actividades terciarias se incrementaron, encabezados por otros servicios excepto actividades gubernamentales con 1.76 por ciento.

El comercio al por menor se expandió 1.49 por ciento y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 1.38 por ciento.

Seis rubros padecieron variaciones desfavorables, sobresaliendo la contracción de 2.21 por ciento en el comercio al por mayor.

Los servicios profesionales, científicos y técnicos bajaron 1.75 por ciento y el transportes, correos y almacenamiento 1.43 por ciento.