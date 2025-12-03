Inicia EU audiencias públicas del T-MEC; participan 10 mexicanos

Dinero
/ 3 diciembre 2025
    Inicia EU audiencias públicas del T-MEC; participan 10 mexicanos
    Dentro de los procesos de consultas públicas, los tres países recibieron mil 514 comentarios de organizaciones. FOTO: ESPECIAL

Continúa el proceso rumbo a la revisión que se hará en 2026 del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá

Con la participación de 10 representantes mexicanos, en Estados Unidos iniciaron las audiencias públicas del tratado comercial entre ese país, México y Canadá (T-MEC).

El ejercicio, que se lleva a cabo del 3 al 6 de diciembre, forma parte del proceso del gobierno estadounidense con miras a la revisión del T-MEC, que está programada para 2026, al cumplirse seis años de la entrada en vigor del acuerdo comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Bankaool agiliza sus operaciones en la Zona Euro y Asia en alianza con Maccorp

Se prevé la participación de al menos 10 representantes mexicanos de empresas y organizaciones de los sectores farmacéutico, acerero, alimentos, así como del sector empresarial y de la academia.

Participarán en los ejercicios Itzel Belem Lara de la Cruz, del Colectivo SOJUF (Sororidad Judicial Federal); Alejandro Sanders, del Consejo Farmacéutico Mexicano; Ricardo Del Olmo Hidalgo, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos.

También Sergio Gómez Lora, coordinador de negocios del Consejo Coordinador Empresarial; Juan Antonio Reboulen, de Deacero; Fernando Villanueva, Deacero USA; Rodolfo Larrea, Ingeteknos Estructurales; Sofía Gasque, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información; Alejandro Martínez, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, y Elena Gutiérrez, del Colegio de la Frontera México.

Las consultas públicas del T-MEC comenzaron en Estados Unidos el 17 de septiembre de 2025, con lo que se abrió un plazo de 45 días para recibir comentarios escritos de los interesados, lo que concluyó a inicios de noviembre con mil 514 comentarios de organizaciones de los tres países.

En México, la Secretaría de Economía dio un plazo de 60 días para recibir comentarios y Canadá lanzó su proceso del 20 de septiembre al 3 de noviembre.

Temas


T-MEC
Economía
comercio

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Recordaron que desde el sexenio anterior, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, se ha utilizado la plataforma presidencial para promover una ideología política, por lo que llamó a emitir las medidas cautelares necesarias.

Afirman que Sheinbaum utilizó recursos públicos para mitin de la 4T
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mitin en Caracas.

Enfrenta Maduro la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad: cambiar de cama y celular
Las personas que toman fármacos como Ozempic dicen que su apetito se evapora.

¿Pueden los fármacos como Ozempic tratar el trastorno por atracón?
true

Facilitar la inversión, el empleo de calidad y reducir el impacto ambiental mediante una nueva Ley: Caso en Saltillo

true

Coahuila: ‘Anexos’, la evidencia de un fracaso estatal
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
Las empresas ganadoras de las licitaciones avanzan en las demoliciones y adecuaciones iniciales del nuevo recinto ferial de Saltillo.

En 2025 se invirtieron 37 mdp en el nuevo centro de convenciones