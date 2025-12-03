Inicia EU audiencias públicas del T-MEC; participan 10 mexicanos

Con la participación de 10 representantes mexicanos, en Estados Unidos iniciaron las audiencias públicas del tratado comercial entre ese país, México y Canadá (T-MEC).

El ejercicio, que se lleva a cabo del 3 al 6 de diciembre, forma parte del proceso del gobierno estadounidense con miras a la revisión del T-MEC, que está programada para 2026, al cumplirse seis años de la entrada en vigor del acuerdo comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Bankaool agiliza sus operaciones en la Zona Euro y Asia en alianza con Maccorp

Se prevé la participación de al menos 10 representantes mexicanos de empresas y organizaciones de los sectores farmacéutico, acerero, alimentos, así como del sector empresarial y de la academia.

Participarán en los ejercicios Itzel Belem Lara de la Cruz, del Colectivo SOJUF (Sororidad Judicial Federal); Alejandro Sanders, del Consejo Farmacéutico Mexicano; Ricardo Del Olmo Hidalgo, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos.

También Sergio Gómez Lora, coordinador de negocios del Consejo Coordinador Empresarial; Juan Antonio Reboulen, de Deacero; Fernando Villanueva, Deacero USA; Rodolfo Larrea, Ingeteknos Estructurales; Sofía Gasque, de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información; Alejandro Martínez, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, y Elena Gutiérrez, del Colegio de la Frontera México.

Las consultas públicas del T-MEC comenzaron en Estados Unidos el 17 de septiembre de 2025, con lo que se abrió un plazo de 45 días para recibir comentarios escritos de los interesados, lo que concluyó a inicios de noviembre con mil 514 comentarios de organizaciones de los tres países.

En México, la Secretaría de Economía dio un plazo de 60 días para recibir comentarios y Canadá lanzó su proceso del 20 de septiembre al 3 de noviembre.