La capitalización bursátil de Nissan cae a mínimos de 20 años en medio de reestructuración

TOKIO.- La capitalización bursátil del fabricante de vehículos japonés Nissan cayó este viernes a mínimos históricos en dos décadas, en medio de su plan de reestructuración que busca recuperar la rentabilidad con la reducción de personal, la optimización de plantas y alianzas estratégicas.

El precio de las acciones de Nissan cayó un 0.33% en la sesión de este viernes de la Bolsa de Tokio, hasta los 977.590 millones de yenes (alrededor de 5 mil 560 millones de euros), bajando de la barrera del billón de yenes por primera vez en más de dos décadas.

Nissan puso en marcha en 2025 un plan de reestructuración, denominado Re:Nissan, para tratar de recuperar la rentabilidad tras el deterioro de sus resultados financieros, marcado por la caída de ventas, especialmente en Estados Unidos y China, y el aumento de los costes.

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Entre las principales medidas figura la reducción de plantas de 17 a 10, y el recorte del volumen de producción global en un 30%, excluyendo a China.

Nissan estimó unos costes adicionales de hasta 60 mil millones de yenes (unos 370 millones de euros al cambio de entonces) para este proceso.

Dentro de su plan, la compañía japonesa ya había anunciado el cese de su producción en Argentina, con la consolidación de sus camionetas en México, o el descarte de su proyecto para construir una nueva fábrica de baterías para vehículos eléctricos en la ciudad japonesa de Kitakyushu (sudoeste).