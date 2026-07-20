La Gran Escapada genera en Coahuila 705 millones de pesos

Coahuila sumó 168 establecimientos y 705 millones de pesos en La Gran Escapada 2026, con Saltillo como epicentro y Parras de la Fuente -cuna de la vinicultura mexicana- como el destino cultural y enológico que distingue a la entidad en el mapa turístico nacional.

Así lo dio a conocer la Canaco Saltillo, asimismo destacaron que el alojamiento, agencias de viajes, alimentos y bebidas encabezaron las categorías, con una oferta orientada al turismo gastronómico, familiar y cultural. El 76% de las promociones de opera en canal mixto –el porcentaje más alto entre los estados del norte del país-, reflejando la madurez digital del sector.

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“Coahuila tiene riquezas históricas que muchos mexicanos aún no conocen: desde la Sierra de Arteaga hasta las bodegas de Parras, pasando por la calidez de Saltillo, La Gran Escapada fue la plataforma para mostrar todo eso con el orgullo que merece”, dijo el presidente de la Concanco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano.

La Gran Escapada, impulsada desde la visión de la Presidencia de la República y organizada por Concanaco Servytur México en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y la Profeco, cerró su segunda edición con una derrama económica nacional de 44 mil millones de pesos, es decir, un 10% más que en 2025, con 6,557 establecimientos de las 32 entidades, 114 mil experiencias turísticas ofertadas y 280 millones de impactos. en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.