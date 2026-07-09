La inflación en México desacelera en junio al 3.37% y liga su segunda baja mensual

CDMX.- La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse en 3.37% en junio, y ligó así su segunda baja mensual, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa se ubicó por debajo del 3.94% registrado en el mes de mayo, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El Inegi reportó que en junio la inflación general disminuyó un 0.27% y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en 0.28% y la anual en 4.32%.

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El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0.24% mensual y un 4.03% anual.

Este nivel también fue menor al 4.19% registrado en mayo pasado, según datos del Inegi.

Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0.18% y los servicios un 0.30% mensual. En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3.55%, mientras que los servicios crecieron un 4.49%.

Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 5.08%, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2.24%.

En los servicios, la vivienda aumentó un 3.62%, la educación un 5.94% y otros servicios un 5.12%.

El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 1.65 % mensual, aunque acumuló un alza anual del 3.10%.

En este rubro destacaron los productos agropecuarios, con un aumento anual del 1.11%. Las frutas y verduras se dispararon un 5.56% anual, mientras que los productos pecuarios bajaron un 6.48%.

El Inegi explicó que los precios de los productos energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron un 0.08% mensual.

Los productos con mayor incidencia al alza en junio fueron el aguacate, con un incremento mensual del 24.53%; la papa y otros tubérculos, con un 9.32%; la naranja, con el 9.55%; la cebolla, con un 6.87%; productos para el cabello, con un 1.38% y otros alimentos cocinados con 1.31%.

En contraste, bajaron el chile poblano, un 40.43%; el jitomate, un 38.98%; el chile serrano, un 26.88%; la uva, con un 18.96%; otros chiles frescos, un 13.99% y el pepino, un 10.13%.

Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.66%; los seguros y servicios financieros, con un 6.74% y los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.63%.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, retrocedió un 0.66% mensual y un 3.04% anual en junio.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una disminución del 3.69%, su menor nivel en 5 años, tras el 4.21% del 2024, el 4.66% de 2023 y el 7.82% en 2022, el mayor nivel en 22 años y del siglo para un fin de año.