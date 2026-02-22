Llama Coparmex Jalisco a resguardarse ante narcobloqueos en carreteras de México

GUADALAJARA.-Ante los narcobloqueos registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y la activación del código rojo, el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores, llamó a priorizar la seguridad.

Fue hoy que se dio a conocer que el líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió tras un enfrentamiento con fuerzas militares en el occidente de México.

Señaló que estos eventos han restringido la circulación, impidiendo la movilización de trabajadores hacia sus centros laborales y generando afectaciones directas en el funcionamiento de las empresas y la vida cotidiana de las familias.

“Los acontecimientos registrados recientemente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en otras regiones del estado, que derivaron en restricciones a la circulación y en la aplicación del protocolo código rojo, han generado impactos directos en la movilidad de las personas y en el funcionamiento habitual de las actividades económicas”, dijo.

Añadió que una de las principales consecuencias ha sido la interrupción temporal del servicio de transporte público, lo que ha dificultado el traslado seguro de numerosos trabajadores hacia sus centros laborales, situación que ha provocado afectaciones tanto para las empresas como para la vida cotidiana de las familias.

Raúl Flores indicó que desde Coparmex Jalisco consideran que la protección de la población debe mantenerse como la máxima prioridad.

“Hacemos un llamado a las y los ciudadanos a mantenerse resguardados en sus hogares y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, privilegiando su seguridad y la de sus familias. Asimismo, exhortamos al sector empresarial a conducirse con sensibilidad y responsabilidad ante esta situación extraordinaria, promoviendo medidas de flexibilidad y comprensión que permitan cuidar la integridad y el bienestar de sus equipos de trabajo”, señaló.

Coparmex Jalisco subraya la importancia de actuar con responsabilidad colectiva para mitigar los efectos de esta situación extraordinaria en la economía y la sociedad jalisciense.