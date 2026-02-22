Llama Coparmex Jalisco a resguardarse ante narcobloqueos en carreteras de México

/ 22 febrero 2026
    Llama Coparmex Jalisco a resguardarse ante narcobloqueos en carreteras de México
    La muerte del narcotraficante desató una ola de violencia y ataques a comercios, quemas de vehículos y bloqueos viales en al menos siete estados del país. REFORMA

Se pidió al sector empresarial adoptar medidas flexibles para proteger la integridad de sus equipos y seguir las indicaciones de las autoridades

GUADALAJARA.-Ante los narcobloqueos registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y la activación del código rojo, el presidente de Coparmex Jalisco, Raúl Flores, llamó a priorizar la seguridad.

Fue hoy que se dio a conocer que el líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió tras un enfrentamiento con fuerzas militares en el occidente de México.

Señaló que estos eventos han restringido la circulación, impidiendo la movilización de trabajadores hacia sus centros laborales y generando afectaciones directas en el funcionamiento de las empresas y la vida cotidiana de las familias.

“Los acontecimientos registrados recientemente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en otras regiones del estado, que derivaron en restricciones a la circulación y en la aplicación del protocolo código rojo, han generado impactos directos en la movilidad de las personas y en el funcionamiento habitual de las actividades económicas”, dijo.

Añadió que una de las principales consecuencias ha sido la interrupción temporal del servicio de transporte público, lo que ha dificultado el traslado seguro de numerosos trabajadores hacia sus centros laborales, situación que ha provocado afectaciones tanto para las empresas como para la vida cotidiana de las familias.

Raúl Flores indicó que desde Coparmex Jalisco consideran que la protección de la población debe mantenerse como la máxima prioridad.

“Hacemos un llamado a las y los ciudadanos a mantenerse resguardados en sus hogares y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, privilegiando su seguridad y la de sus familias. Asimismo, exhortamos al sector empresarial a conducirse con sensibilidad y responsabilidad ante esta situación extraordinaria, promoviendo medidas de flexibilidad y comprensión que permitan cuidar la integridad y el bienestar de sus equipos de trabajo”, señaló.

Coparmex Jalisco subraya la importancia de actuar con responsabilidad colectiva para mitigar los efectos de esta situación extraordinaria en la economía y la sociedad jalisciense.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

