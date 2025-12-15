Los recortes de impuestos de Trump benefician a las empresas

WASHINGTON- La recaudación fiscal a empresas se ha desplomado desde que los republicanos aprobaron modificaciones en el verano. Algunos economistas creen que estos cambios podrían valer la pena. Para la mayoría, los recortes fiscales que el presidente Donald Trump promulgó este verano aún no se han materializado. Solo después de que los estadounidenses declaren sus impuestos el año que viene se evidenciará el ahorro, iniciando lo que los republicanos esperan que sea un “boom de devoluciones” que eleve la opinión pública sobre la economía. TE PUEDE INTERESAR: No obstante, a los aranceles y la incertidumbre económica, Black Friday llega con fuerza Muchas de las mayores empresas estadounidenses no han tenido que esperar. En los meses transcurridos desde la aprobación de la ley en julio, empresas como Walmart, Amazon, Verizon y Eli Lilly han revelado en sus reportes que la ley reduciría sus pagos fiscales en efectivo a corto plazo. AT&T Inc. preveía ahorrar hasta 2000 millones de dólares en impuestos solo este año. Esos ahorros fiscales de las empresas ya han empezado a repercutir en el presupuesto federal. Entre julio y noviembre, el último mes completo de datos, los ingresos procedentes del impuesto a empresas ha caído aproximadamente un tercio, o 52.000 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Tesoro. El ahorro de efectivo no se debe a un cambio en el tipo impositivo de las empresas, que los republicanos mantuvieron en el 21 por ciento. En su lugar, una constelación de exenciones fiscales ha dado a las empresas una mayor capacidad para reducir la cantidad de ingresos sujetos a impuestos. En lugar de amortizar los costos de las nuevas inversiones y proyectos de investigación gradualmente a lo largo de varios años, ahora las empresas pueden deducir el costo total de estos gastos en un solo año. El cambio aparentemente técnico en el periodo para ejercer esa amortización fue el objetivo de años de cabildeo empresarial en Washington. Antes, las empresas habían logrado deducir algunos de estos costos de esta forma, pero el Congreso dejó caducar las exenciones fiscales en los últimos años. La nueva ley republicana convirtió las preciadas disposiciones en elementos permanentes del código fiscal. También las amplió para incluir temporalmente el costo de las fábricas que inicien su construcción durante el segundo mandato de Trump.

"No hay duda de que estas disposiciones están proporcionando beneficios fiscales no solo a las corporaciones, sino a los negocios en general", dijo Joseph Rosenberg, investigador principal del Centro de Política Tributaria, un laboratorio de ideas. Rosenberg dijo que, en lo que respecta a las exenciones fiscales para empresas, estas políticas no suscitan controversia entre los economistas. "No diré que haya consenso entre los economistas, porque nunca lo hay, pero existe la creencia generalizada de que si se quiere incentivar la inversión mediante el sistema fiscal, este tipo de disposiciones son la forma más rentable y mejor de hacerlo", dijo. Al centro del beneficio de las exenciones fiscales está el valor temporal del dinero: la idea de que un dólar hoy vale más que un dólar mañana. Tomemos, por ejemplo, una empresa que compra computadoras nuevas. La exención fiscal por inversión permite a la empresa amortizar su costo en un año, en lugar de en cinco. Eso supondría una factura fiscal más baja el primer año, y potencialmente más alta los años siguientes, cuando la empresa no pueda deducir los costos de las computadoras. Lo que hace tan atractiva la exención tributaria es la perspectiva de un ahorro fiscal en el primer año que la empresa puede utilizar para generar otros beneficios a lo largo del tiempo. Hace que las nuevas inversiones parezcan más rentables. "Algunas inversiones que estaban justo en la línea de no merecer la pena, ahora la merecen porque obtienes ese mayor rendimiento", dijo Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, un grupo de reflexión que generalmente está a favor de bajar los impuestos. "Significa que hay más proyectos viables".