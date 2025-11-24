Pese a la reducción anunciada por Trump, los aranceles al té siguen causando estragos en EU

NUEVA YORK- Un impuesto sobre el té una vez provocó una rebelión. Esta vez, solo está causando dolores de cabeza. Los importadores de las preciadas hojas han visto cómo los costos aumentan, los pedidos desaparecen y los márgenes se reducen bajo el peso de los aranceles del presidente Donald Trump. Ahora, incluso después de que Trump les haya dado un respiro, los comerciantes de té dicen que no deshará el daño de inmediato. TE PUEDE INTERESAR: Aranceles de Trump reducen 24% el déficit comercial de EU ”Tomó un tiempo para que se sientan los efectos de estos aranceles y tardará un tiempo para que se dejen de sentir” declaró Bruce Richardson, un célebre maestro del té, historiador del té y proveedor de tés en su tienda, Elmwood Inn Fine Teas, en Danville, Kentucky. “El té arancelado sigue en nuestros almacenes”. Mientras que un puñado de grandes empresas están detrás de las principales marcas, el mercado de té premium es en gran medida obra de negocios más pequeños, desde granjas familiares hasta importadores especializados y una red de pequeñas tiendas de té, salones de té y cafés de té en todo Estados Unidos. En medio de una avalancha de aranceles, se han convertido en símbolos de los efectos de los gravámenes. En los estantes de los supermercados, la selección se ha reducido, con algunos tés ahora ausentes porque ya no son productos viables para almacenar con gravámenes elevados. Los gerentes están consumidos por la incertidumbre y los dolores de cabeza operativos, incluyendo calcular cuánto realmente cuesta una mezcla, con ingredientes de múltiples países en una montaña rusa de aranceles. Los propietarios se han visto obligados a posponer ofertas de trabajo, aumentos, publicidad y otras inversiones para tener efectivo disponible para pagar los derechos cuando sus contenedores lleguen a los puertos de Estados Unidos. ”Si sumara todo el dinero que he gastado en aranceles que no existían hace un año, podría equivaler a un nuevo empleado”, indicó Hartley Johnson, propietario de Mark T. Wendell Tea Company en Acton, Massachusetts.

Los precios de Johnson solían mantenerse estáticos durante un año o más. Absorbió los costos de los aranceles antes de verse obligado a responder. Su té más popular, uno ahumado taiwanés llamado Hu-Kwa, ha subido constantemente de 26 a 46 dólares por libra. Sabe que algunos clientes están reconsiderando. Johnson pregunta: “¿Dónde está ese punto de inflexión? Estoy encontrando que ese punto de inflexión está ocurriendo ahora”. Aunque Trump retrocedió en algunos aranceles sobre productos agrícolas la semana pasada, muchos en el comercio del té no quieren celebrar demasiado pronto y advierten que los consumidores tampoco deberían hacerlo. Gran parte del suministro del próximo año ya ha sido importado y arancelado, y el impacto total no ha concluido. Mientras tanto, persisten otros aumentos de precios impulsados por aranceles. Otros productos que las empresas de té importan, desde teteras hasta infusores, siguen sujetos a gravámenes, y los costos de algunos artículos fabricados en Estados Unidos, como las latas para envasado, han aumentado porque dependen de materiales extranjeros. ”Los canisters, las cajas de bambú, los batidores de matcha, todo lo que importamos, todo lo que vendemos ha sido afectado por los aranceles”, señaló Gilbert Tsang, propietario de MEM Tea Imports en Wakefield, Massachusetts. TE PUEDE INTERESAR: Golpean aranceles a Japón: su economía sufre su primera contracción en seis trimestres Aunque a nivel mundial, el té reina supremo, consumido más que cualquier otra cosa excepto el agua,en Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo eclipsado por el café. Aun así, el té está entrelazado en la historia estadounidense desde el principio, incluso antes de que los colonos enojados con los aranceles arrojaran toneladas de él en el puerto de Boston.