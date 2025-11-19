Aranceles de Trump reducen 24% el déficit comercial de EU
Economistas afirman que los aranceles son una de las razones por las que la inflación en Estados Unidos sigue obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal
WASHINGTON.-Debido a que los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump redujeron las importaciones, el déficit comercial de Estados Unidos cayó casi un 24% en agosto.
En un informe divulgado con un retraso de más de siete semanas debido al cierre del gobierno federal,el Departamento de Comercio señaló que la diferencia entre lo que Estados Unidos compra a otros países y lo que les vende se redujo a 59.600 millones de dólares en agosto, en comparación con 78.200 millones en julio.
Explicó que las importaciones de bienes y servicios cayeron 5%, alcanzando 340 mil 400 millones de dólares en agosto con respecto a julio, cuando las empresas estadounidenses acumulaban productos extranjeros.antes de que Trump finalizara los impuestos sobre bienes de casi todos los países del mundo.Esos beneficios entraron en vigor el 7 de agosto.
Por otro lado, indicó que las exportaciones de Estados Unidos aumentaron un 0,1% en agosto, alcanzando 280 mil 800 millones de dólares.
Donald Trump revirtió décadas de política estadounidense a favor del libre comercio. imponiendo aranceles de dos dígitos a las importaciones de la mayoría de los países y asignando sus propios límites a productos específicos, como el acero, el cobre y los automóviles.
Aun así, el déficit comercial de Estados Unidos aumentó en lo que va de 2025,alcanzando los 713.600 millones de dólares hasta agosto, un 25% más que los 571.100 millones de enero a agosto de 2024.
Cabe destacar que la caída en las importaciones y el déficit comercial favorecen el crecimiento económico porque los productos extranjeros se restan del producto interno bruto de la nación. El PIB es el resultado de los bienes y servicios de un país.
Bill Adams, economista jefe de Comerica Bank, indicó que el menor déficit comercial de agosto será un viento a favor para el PIB real del tercer trimestre “ya que significa que una mayor cantidad del gasto de Estados Unidos se realizó en bienes y servicios producidos internamente y no en aquellos de origen extranjero”
Cabe recordar que después de que la insatisfacción de los votantes con el alto costo de vida produjera grandes victorias demócratas en las elecciones del 4 de noviembre,el mandatario cedió y, la semana pasada, eliminó los aranceles a la carne de res, café, té, jugo de frutas, cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates y ciertos fertilizantes, diciendo que “podrían, en algunos casos” haber contribuido al alza de precios.
Por otro lado, los aranceles también enfrentan una impugnación legal que ha llegado a la Corte Suprema.
Y fue en una audiencia realizada el 5 de noviembre, los jueces se mostraron escépticos de que el presidente tenía la autoridad para eludir al Congreso e imponer aranceles ilimitados a la mayoría de las importaciones simplemente al declarar una emergencia nacional.