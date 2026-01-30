Mantiene Banamex estimación de 1.6% para PIB en México en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 30 enero 2026
    Mantiene Banamex estimación de 1.6% para PIB en México en 2026
    Se espera una recuperación más rápida de la inversión privada en México a medida que se disipen los factores de incertidumbre. FOTO: ESPECIAL.
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Banamex

La institución financiera señaló que este año persistirá una recuperación gradual de la actividad productiva

CDMX .-Banamex mantuvo su proyección de un crecimiento del PIB de 1.6% para este año en México y consideró que la actividad productiva se mantendría moderada, y acumularía tres años consecutivos de crecimiento por debajo de su promedio de 2000-2018 de 1.9%.

“A medida que el gasto público se incremente como está presupuestado, la política monetaria transite de restrictiva a neutral, la moderación del entorno de incertidumbre respecto a lo observado en 2025 incentive cierta recuperación de la inversión privada, la economía de Estados Unidos crezca a un ritmo similar al de 2025 y siga impulsando las exportaciones de México, la actividad petrolera consolide su estabilización, y se fortalezca la recuperación en la creación de empleos formales”.

TE PUEDE INTERESAR: Video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald’s es revelado, a un año del crimen

Destacó un efecto positivo, si bien modesto (0.1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2026), de la celebración del Mundial de Futbol durante el verano. Respecto al PIB de 2026, Banamex dijo que en el cuarto trimestre creció 0.8%, ligeramente por arriba de su estimación de 0.7% y del consenso de 0.6%.

Sobre su estimación del PIB para este año, señaló que existen factores de riesgo tanto al alza como a la baja.

Dentro de los riesgos a la baja destacan los asociados a una posible desaceleración en Estados Unidos, un nuevo deterioro de la actividad petrolera, además de la incertidumbre ocasionada por la revisión del T-MEC. Entre los riesgos al alza, dijo, se encuentran una mayor resiliencia que la estimada en el consumo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crecimiento
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Banamex

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE