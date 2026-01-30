Mantiene Banamex estimación de 1.6% para PIB en México en 2026

CDMX .-Banamex mantuvo su proyección de un crecimiento del PIB de 1.6% para este año en México y consideró que la actividad productiva se mantendría moderada, y acumularía tres años consecutivos de crecimiento por debajo de su promedio de 2000-2018 de 1.9%.

“A medida que el gasto público se incremente como está presupuestado, la política monetaria transite de restrictiva a neutral, la moderación del entorno de incertidumbre respecto a lo observado en 2025 incentive cierta recuperación de la inversión privada, la economía de Estados Unidos crezca a un ritmo similar al de 2025 y siga impulsando las exportaciones de México, la actividad petrolera consolide su estabilización, y se fortalezca la recuperación en la creación de empleos formales”.

TE PUEDE INTERESAR: Video del arresto de Luigi Mangione en un McDonald’s es revelado, a un año del crimen

Destacó un efecto positivo, si bien modesto (0.1 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de 2026), de la celebración del Mundial de Futbol durante el verano. Respecto al PIB de 2026, Banamex dijo que en el cuarto trimestre creció 0.8%, ligeramente por arriba de su estimación de 0.7% y del consenso de 0.6%.

Sobre su estimación del PIB para este año, señaló que existen factores de riesgo tanto al alza como a la baja.

Dentro de los riesgos a la baja destacan los asociados a una posible desaceleración en Estados Unidos, un nuevo deterioro de la actividad petrolera, además de la incertidumbre ocasionada por la revisión del T-MEC. Entre los riesgos al alza, dijo, se encuentran una mayor resiliencia que la estimada en el consumo.