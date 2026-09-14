Vuelve a incrementarse costo de canasta alimentaria en México; casi 80 pesos desde enero

En agosto, la canasta alimentaria aumentó por encima de la inflación general anual, ya que el aumento del coste de la canasta fue de 4.5% para el ámbito urbano con respecto a sus precios de agosto de 2025; mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mismo mes en 2026 aumentó a una tasa anual de 3.3%.

El coste de la canasta alimentaria en el ámbito urbano volvió a aumentar en el octavo mes de 2026 al pasar de 2 mil 545.72 en julio a 2 mil 562.58 pesos, representando su quinto aumento en lo que va del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe destacar que la tasa de aumentos de la canasta alimentaria del ámbito urbano ha superado a la inflación —o INPC— de manera continua en los ocho meses registrados por el Inegi de 2026.

DE ENERO A AGOSTO, CASI 80 PESOS HA AUMENTADO LA CANASTA ALIMENTARIA

Los costes de la canasta alimentaria en el ámbito urbano han aumentado 76.18 pesos desde enero de 2026 hasta agosto del mismo año, al pasar de 2 mil 486.40 en enero a 2 mil 562.58 pesos en el octavo mes del año en cuestión.

Los aumentos no han sido continuos ya que ha habido bajas mensuales de la canasta alimentaria en mayo (-1.62 pesos), junio (-44 pesos) y julio (7.65 pesos).

SUBE Y SUBE LA PAPA EN LO URBANO

Según Inegi, los precios de la cebolla y de la papa aumentaron en 66.7 y 44.1%, respectivamente en el octavo mes de 2026, así como los “alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar”, con un aumento de 5.9% en el mismo periodo.

Los precios de la papa en el ámbito urbano han crecido ininterrumpidamente desde abril de 2026, cuando registró un incremento porcentual de 49.3%. Le siguió mayo con un alza de 57.3%; junio y julio reportaron aumentos de 66.7 y 62.3%, respectivamente.