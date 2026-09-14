Vuelve a incrementarse costo de canasta alimentaria en México; casi 80 pesos desde enero

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    Vuelve a incrementarse costo de canasta alimentaria en México; casi 80 pesos desde enero
    La información del costo de la canasta alimentaria en México es con base a los estudios que hace el Inegi sobre las Líneas de Pobreza, que ofrecen un referente monetario del poder adquisitivo de las y los mexicanos. CUARTOSCURO

Además, el precio de la papa sigue aumentando de manera continua a partir de abril de 2026, reportó el Inegi

El coste de la canasta alimentaria en el ámbito urbano volvió a aumentar en el octavo mes de 2026 al pasar de 2 mil 545.72 en julio a 2 mil 562.58 pesos, representando su quinto aumento en lo que va del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En agosto, la canasta alimentaria aumentó por encima de la inflación general anual, ya que el aumento del coste de la canasta fue de 4.5% para el ámbito urbano con respecto a sus precios de agosto de 2025; mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mismo mes en 2026 aumentó a una tasa anual de 3.3%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/canasta-alimentaria-de-mexico-vuelve-a-bajar-en-julio-pero-mantiene-aumentos-a-tasa-anual-OB22762914

Cabe destacar que la tasa de aumentos de la canasta alimentaria del ámbito urbano ha superado a la inflación —o INPC— de manera continua en los ocho meses registrados por el Inegi de 2026.

DE ENERO A AGOSTO, CASI 80 PESOS HA AUMENTADO LA CANASTA ALIMENTARIA

Los costes de la canasta alimentaria en el ámbito urbano han aumentado 76.18 pesos desde enero de 2026 hasta agosto del mismo año, al pasar de 2 mil 486.40 en enero a 2 mil 562.58 pesos en el octavo mes del año en cuestión.

Los aumentos no han sido continuos ya que ha habido bajas mensuales de la canasta alimentaria en mayo (-1.62 pesos), junio (-44 pesos) y julio (7.65 pesos).

SUBE Y SUBE LA PAPA EN LO URBANO

Según Inegi, los precios de la cebolla y de la papa aumentaron en 66.7 y 44.1%, respectivamente en el octavo mes de 2026, así como los “alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar”, con un aumento de 5.9% en el mismo periodo.

Los precios de la papa en el ámbito urbano han crecido ininterrumpidamente desde abril de 2026, cuando registró un incremento porcentual de 49.3%. Le siguió mayo con un alza de 57.3%; junio y julio reportaron aumentos de 66.7 y 62.3%, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-precios-de-la-canasta-alimentaria-caen-199-pesos-en-mayo-despues-de-4-alzas-en-2026-OD21333863

Actualmente, el precio de la papa blanca en México oscila entre los $45.00 y los $60.00 pesos por kilo en supermercados y tiendas en línea.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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