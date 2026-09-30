Coahuila encabeza en exportaciones de equipo de transporte pero cae su participación a nivel nacional

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    Coahuila encabeza en exportaciones de equipo de transporte pero cae su participación a nivel nacional
    “Las Exportaciones por Entidad Federativa (ETEF) ofrecen cifras sobre la evolución en el corto plazo de la venta de mercancías que realizan los 32 estados del país al resto del mundo” (Inegi). VANGUARDIA

Además, Coahuila junto con Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas representaron casi el 75% del total de exportaciones de México en el 2T de 2026

Coahuila fue el primer lugar en exportaciones de mercancías de equipo de transporte en el segundo trimestre de 2026, con una participación a nivel nacional de 19.5% y que superó a Guanajuato por 6.4 puntos porcentuales y a Nuevo León en 9.9 puntos; sin embargo, Coahuila pasó del tercer al cuarto lugar de participación en el total de las exportaciones de México a tasa trimestral.

Con base al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se observó que el valor de las exportaciones de Coahuila fue de 17 mil 967.5 millones de dólares (mdd) en el segundo trimestre de 2026, que representó un incremento anual de 6%. En cambio, las exportaciones de Nuevo León —entidad que sustituyó a Coahuila en el tercer lugar— se valuaron en 18 mil 533.5 mdd, con un aumento de 25.5% a tasa anual.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-exportaciones-del-sector-automotriz-a-eu-caen-mas-que-las-de-autos-en-lo-que-va-del-ano-HB23775727

Las entidades federativas que representaron casi tres cuartos del total (73.5%) de las exportaciones que realizó la nación mexicana en el mercado internacional fueron Chihuahua (25.1% del total de las exportaciones), Jalisco (12.1 %), Nuevo León (9.5%), Coahuila (9.2%), Baja California (7.6%), Guanajuato (5.2%) y Tamaulipas (4.8%).

COAHUILA MANTIENE POR SEGUNDA OCASIÓN EL PRIMER LUGAR EN EXPORTACIONES AUTOMOTRICES

Coahuila repitió su posición de primer lugar de participación en las exportaciones totales de mercancías de equipo de transporte, pues en el segundo trimestre de 2026, Coahuila registró un valor de las exportaciones automotrices de 11 mil 0.33.8 mdd, con un aumento de 4.8% a tasa anual. El total a nivel nacional de las exportaciones de mercancías de equipo de transporte fue de 56 mil 476.6 mdd.

$!Las exportaciones del sector manufacturero de Coahuila representan más del 95%.
Las exportaciones del sector manufacturero de Coahuila representan más del 95%. CAPTURA DE PANTALLA

En el primer trimestre de 2026 el estado coahuilense alcanzó una participación del total de exportaciones de 17.5% del sector automotriz, valuadas en 8 mil 431.9 mdd.

Las exportaciones de mercancías de equipo de transporte pertenecen al sector industrial-manufacturero, el cual representa el 96.4% del total de exportaciones provenientes de Coahuila hacia el mercado internacional, en el periodo comprendido por abril, mayo y junio de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-con-superavit-en-balanza-comercial-exportaciones-vuelven-a-crecer-por-encima-del-40-MB23770693

En dicho periodo, las exportaciones del sector minería representaron el 3.3% del total de exportaciones que se originaron en Coahuila. Las ventas hacia el exterior del sector agropecuario representaron apenas el 0.2% en el segundo trimestre de 2026 en territorio coahuilense, detalló el Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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