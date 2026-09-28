México resiente aranceles de EU en acero y autopartes

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    México resiente aranceles de EU en acero y autopartes
    Algunos aranceles de la Sección 232 afectan a China, pero en varios casos más a México, de acuerdo con cifras de importaciones del 2024. ESPECIAL.

Además aunque algunos países no cuentan con un acuerdo comercial con EU, sí tienen pactos con tope arancelario del 15%, lo cual el país no lo ha logrado

MONTERREY.-De los aranceles de la Sección 232 que EU impuso al mundo, México es de los más vulnerables por el nivel de exportaciones que tienen los sectores afectados, de acuerdo con un análisis del Council on Foreign Relations.

Por ello, México es de los más afectados por el peso que tiene como proveedor de diversos productos que envía a EU que están gravados por la Sección 232, como acero, cobre, aluminio, autopartes, automóviles, camiones pesados, farmacéuticos, equipo médico, drones, aerogeneradores y hasta semiconductores.

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Por ejemplo, EU importa alrededor del 45% del cobre que requiere y más de la mitad de las importaciones del metal sujetas a los aranceles de la Sección 232 provienen de tres países, siendo México el principal, con 22%, seguido de China, con 17%, y Canadá, con 14%.

“(En otro caso) EU importa casi la mitad de todos los autos nuevos que vende, la mayoría proviene de seis países: Canadá, Alemania, Japón, México, Corea del Sur y Reino Unido, todos ellos socios comerciales cercanos. México, por sí solo, exporta (a EU) un tercio de esos autos.

“Cerca del 60% de las piezas usadas en las plantas automotrices estadounidenses son importadas. Si bien la mayoría proviene de socios comerciales cercanos, China es el segundo mayor proveedor de piezas, sólo superado por México. En conjunto, ambos países representan más de la mitad de todas las importaciones de autopartes de EU”, detalla el análisis.

También EU importa alrededor del 25% de los camiones medianos y el 40% de los pesados, pero en el caso de autobuses sólo compra al exterior el 5%.

En este rubro, las importaciones de camiones están más concentradas que las de automóviles. Canadá y México representan la mitad de las importaciones de camiones, repuestos y autobuses sujetas a los aranceles de la Sección 232. China suministra el 9%.

Uno de los componentes que más ha crecido en la última década es el de los semiconductores, cuyas importaciones por parte de EU están altamente concentradas, con cinco países que le proveen casi el 80%, encabezando China la lista, con más de una cuarta parte, mientras Taiwán provee casi una quinta parte y México ocupa el tercer lugar, con un 15%.

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