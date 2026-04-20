México: se anticipa un crecimiento anual de 0.5% y sin variación mensual de la economía

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/ 20 abril 2026
    México: se anticipa un crecimiento anual de 0.5% y sin variación mensual de la economía
    El Inegi establece que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). ESPECIAL
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Según el IOAE de Inegi se estima que las actividades industriales crezcan un 0.1% y el sector de comercio y servicios caigan 0.1%

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) no tuvo cambio durante marzo de 2026, lo que contrasta con el incremento de 0.5% mensual registrado en febrero, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según las cifras, por rubros del IOAE, se estima que las actividades secundarias o sector industrial tuvo una leve alza mensual de 0.1% en marzo.

https://vanguardia.com.mx/dinero/insistira-gobierno-de-mexico-en-un-t-mec-con-cero-aranceles-marcelo-ebrard-ML20096785

Por el contrario, las actividades terciarias o servicios disminuyeron 0.1% mensual en relación al segundo mes del año en curso.

El miércoles 21 de octubre de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía difundió por primera vez los resultados del IOAE, un indicador que no considera las actividades primarias.

El Inegi establece que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), así como de las actividades secundarias y terciarias.

En su comparación a tasa anual, el IOAE estima un aumento de 0.5% en marzo de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

Por los principales grupos de actividad económica que confirman el IOAE, indican los números del Inegi, se espera un crecimiento de 1.1% anual en las actividades terciarias, tasa superior al 0.9 por ciento en febrero pasado.

Para el sector industrial, se anticipa que en marzo del año en curso presentó un decremento de 0.5% anual, precedido del revés de febrero de 1.3%.

El instituto explica que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, en tanto, el IOAE presenta sus estimaciones tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

El Inegi dará conocer el próximo 24 de abril las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica correspondientes al mes de febrero del presente año.

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