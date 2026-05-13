De cara al Mundial, capacitan a negocios de Nuevo León para protocolo contra la violencia de mujeres

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    De cara al Mundial, capacitan a negocios de Nuevo León para protocolo contra la violencia de mujeres
    De cara al Mundial de Fútbol 2026, se capacitó a 500 personas de más de 35 establecimientos en Nuevo León para la implementación del protocolo EVA para brindar atención a mujeres en situaciones de violencia. SECRETARÍA DE LAS MUJERES NUEVO LEÓN

Más de 500 personas de 35 establecimientos han recibido capacitación para la implementación del protocolo EVA (Estrategia, Vigilancia, Acción)

MONTERREY, NL.- De cara al Mundial de Fútbol 2026, se capacitó a 500 personas de más de 35 establecimientos en Nuevo León para la implementación del protocolo EVA (Estrategia, Vigilancia, Acción) para brindar atención a mujeres en situaciones de violencia.

La capacitación fue implementada por personal de la Secretaría de las Mujeres cuya titular, Graciela Buchanan, informó que el personal de los teléfonos 070 y 911 ya fueron capacitados y también se extendió a personal de bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles, museos, cines, estadios y otros locales.

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El protocolo EVA es un mecanismo que fue implementado por la Secretaría de las Mujeres que tiene por objetivo fomentar establecimientos seguros y con atención inmediata a las mujeres.

La secretaria de las Mujeres informó que desde el lanzamiento del protocolo se han capacitado a 500 personas de 35 establecimientos.

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Entre los temas que se abordan están la prevención de la violencia sexual, física, digital, trata de personas, así como la información oportuna que se brindará a través de la Línea 070 de Participación Ciudadana.

Se realizó la capacitación al personal el Hotel Valle Oriente, ubicado en el municipio de San Pedro, y durante la misma se informó que en el marco del Mundial se está reforzando la prevención de la violencia para que tanto usuarias de los establecimientos como su personal puedan activar el Protocolo EVA y el personal del 911 sabrá que hacer detonando una intervención coordinada con el C5.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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