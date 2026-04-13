Nava, Ramos Arizpe y Sierra Mojada registran los salarios más altos en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 13 abril 2026
    Nava, Ramos Arizpe y Sierra Mojada registran los salarios más altos en Coahuila
    Por otro lado los municipios con el salario más bajo promedio durante el mes de marzo fueron La Madrid, Nadadores y Sacramento. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

COMPARTIR

TEMAS


Salarios
Dinero
Economía

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Fue durante el mes de marzo que el promedio se ubicó en 659 pesos a nivel estatal

En Coahuila durante marzo el salario promedio se ubicó en 659.68 pesos, mientras que los tres municipios con los salarios más altos durante ese mes fueron Nava con 940.53 pesos, seguido por Ramos Arizpe con 893.46 pesos y Sierra Mojada con 806.25 pesos.

De acuerdo a cifras del IMSS, le siguen Arteaga con 734.02 pesos, Acuña con 703.45 pesos, Piedras Negras con 702.07 pesos, Saltillo con 694.32 pesos, Castaños 667.88, Frontera 621.49 y Zaragoza 616.46 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Extensión de guerra en Medio Oriente provocará recesión global: Oxford Economics

Contrario a ellos, los 10 municipios con el salario más bajo promedio durante marzo, fueron La Madrid con 330.95 pesos, Nadadores 342.23 pesos, Sacramento 353.99, Abasolo 360.55 pesos, Juárez 366.02, Candela 372.25, Progreso 383.86, Morelos 392.72, Jiménez, Villa Unión 401.08 y Jiménez 457.09 pesos.

Cabe destacar que en el caso del empleo, a finales de la semana pasada, se daba a conocer que fueron 3,217 lo puestos de trabajo que se generaron en comparación al mes anterior y el acumulado del año fue un saldo positivo de 5,440.

Además, para el segundo trimestre del año, la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group, en la Zona Norte donde se ubica Coahuila junto con estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas, un 38% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, un 27% reducirlos, un 33% no espera hacer cambios y el 2% restante no sabe si hará cambios durante el segundo trimestre del año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salarios
Dinero
Economía

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Campos de girasoles y nuevas atracciones fortalecen el turismo rural en la sierra de Arteaga.

Arteaga se reinventa: ofrece nueva oferta turística con experiencias de naturaleza y aventura
Participan alrededor de 11 mil 500 ciudadanos que pagaron puntualmente su impuesto predial.

Frontera, Coahuila, premiará a contribuyentes cumplidos con sorteo de automóvil JAC
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El operativo busca garantizar un entorno seguro para la comunidad escolar.

Despliegan fuerzas de seguridad en escuelas por regreso a clases en Saltillo
Utiliza algoritmos de inteligencia artificial para optimizar el flujo vehicular.

Implementa Saltillo semáforos inteligentes para agilizar tráfico en Presidente Cárdenas
Las acciones responden a peticiones ciudadanas para prevenir riesgos en la vía pública.

Realizan labores de limpieza en ‘Los Ojitos’ y otros arroyos de Saltillo
AMLO-Sheinbaum: Fracking político

AMLO-Sheinbaum: Fracking político
Registro celular

Registro celular