Nava, Ramos Arizpe y Sierra Mojada registran los salarios más altos en Coahuila

En Coahuila durante marzo el salario promedio se ubicó en 659.68 pesos, mientras que los tres municipios con los salarios más altos durante ese mes fueron Nava con 940.53 pesos, seguido por Ramos Arizpe con 893.46 pesos y Sierra Mojada con 806.25 pesos.

De acuerdo a cifras del IMSS, le siguen Arteaga con 734.02 pesos, Acuña con 703.45 pesos, Piedras Negras con 702.07 pesos, Saltillo con 694.32 pesos, Castaños 667.88, Frontera 621.49 y Zaragoza 616.46 pesos.

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Contrario a ellos, los 10 municipios con el salario más bajo promedio durante marzo, fueron La Madrid con 330.95 pesos, Nadadores 342.23 pesos, Sacramento 353.99, Abasolo 360.55 pesos, Juárez 366.02, Candela 372.25, Progreso 383.86, Morelos 392.72, Jiménez, Villa Unión 401.08 y Jiménez 457.09 pesos.

Cabe destacar que en el caso del empleo, a finales de la semana pasada, se daba a conocer que fueron 3,217 lo puestos de trabajo que se generaron en comparación al mes anterior y el acumulado del año fue un saldo positivo de 5,440.

Además, para el segundo trimestre del año, la Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower Group, en la Zona Norte donde se ubica Coahuila junto con estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas, un 38% de los empresarios planea aumentar sus requerimientos de talento, un 27% reducirlos, un 33% no espera hacer cambios y el 2% restante no sabe si hará cambios durante el segundo trimestre del año.