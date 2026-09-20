Nava y Ramos Arizpe registraron los más salarios altos de Coahuila en agosto: IMSS

Nava con un salario promedio de mil 023.73 pesos se ubicó en agosto como el municipio con el salario más alto en Coahuila, seguido por Ramos Arizpe que registró 925.27 pesos.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los municipios que le siguen son Sierra Mojada con 874.58 pesos, Arteaga 762.50 pesos, Piedras Negras 726.10 pesos, Saltillo 720.28 pesos, Ciudad Acuña con 711.79 pesos, Castaños 691.21 pesos, Frontera 674.91 pesos y Zaragoza 603.42 pesos.