Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center

Una mega inversión de hasta mil millones de dólares en 10 años se perfila para Nuevo León, al construir un data center para la empresa más importante del mundo: Nvidia.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía de Nuevo León anticiparon que este miércoles el gobernador Samuel García estará anunciando esta inversión, luego del adelanto que dio en su informe de gobierno del pasado fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: NL: Anuncia Samuel vuelo a París e inversión de ‘la empresa más importante del mundo’

“Este miércoles viene a Nuevo León la empresa más importante del mundo a poner su fábrica”, dijo García durante su Cuarto Informe de Gobierno.

Las fuentes adelantaron que si bien Nvidia no hace inversiones directas, esta mega inversión lo estará haciendo a través de una empresa vinculada a D1 Green Data Centers, que sería la compañía que opere este proyecto.

Las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal avivaron la idea de que será Nvidia el gigante que instalará un data center en la entidad.

El pasado mes de agosto, Marcio Aguilar, directivo de la empresa, detalló los planes concretos que tiene para acelerar inversiones, capacitación e infraestructura a la vez que destacó que México y Brasil serían los protagonistas en “data centers para inteligencia artificial”.