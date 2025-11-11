Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía adelantan que este espacio será operado por una empresa regia para la compañía más importante del mundo
Una mega inversión de hasta mil millones de dólares en 10 años se perfila para Nuevo León, al construir un data center para la empresa más importante del mundo: Nvidia.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía de Nuevo León anticiparon que este miércoles el gobernador Samuel García estará anunciando esta inversión, luego del adelanto que dio en su informe de gobierno del pasado fin de semana.
“Este miércoles viene a Nuevo León la empresa más importante del mundo a poner su fábrica”, dijo García durante su Cuarto Informe de Gobierno.
Las fuentes adelantaron que si bien Nvidia no hace inversiones directas, esta mega inversión lo estará haciendo a través de una empresa vinculada a D1 Green Data Centers, que sería la compañía que opere este proyecto.
Las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal avivaron la idea de que será Nvidia el gigante que instalará un data center en la entidad.
El pasado mes de agosto, Marcio Aguilar, directivo de la empresa, detalló los planes concretos que tiene para acelerar inversiones, capacitación e infraestructura a la vez que destacó que México y Brasil serían los protagonistas en “data centers para inteligencia artificial”.
Samuel García expresó que el miércoles anunciará el arribo de una gran empresa Nuevo León, aunque no ofreció más detalles al respecto
Nvidia Corporation es una empresa de software y fabless que desarrolla unidades de procesamiento de gráficos, interfaz de programación de aplicaciones para ciencia de datos y computación de alto rendimiento, entre otras cosas.
Nvidia ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Por ejemplo, los ingresos trimestrales en Data Center generaron 41.1 mil millones de dólares durante el segundo trimestre del año, lo que representó un aumento del 5% en comparación con el primer trimestre.
En lo que concierne al crecimiento anual, los ingresos aumentaron un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos del producto Blackwell Data Center crecieron un 17% de manera secuencial.
A finales de octubre, Nvidia hizo historia al convertirse en la primera empresa al alcanzar los 5 billones de dólares de valor de mercado, lo cual fue impulsado por su rol clave en la inteligencia artificial.
La empresa perfila posicionar a México y Brasil como hubs de inteligencia artificial en América Latina y, es ahí precisamente, en donde estaría surgiendo la oportunidad para Nuevo León. Brasil destaca por su tamaño y México está llamado a convertirse en un hub regional. Con información de Aracely Chantaka