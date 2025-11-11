Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center

Dinero
/ 11 noviembre 2025
    Perfilan inversión de Nvidia por mil mdd en Nuevo León con un data center
    La empresa con un valor de mercado de 5 billones de dólares estaría desarrollando un data center en NL. Foto: Unsplash

Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía adelantan que este espacio será operado por una empresa regia para la compañía más importante del mundo

Una mega inversión de hasta mil millones de dólares en 10 años se perfila para Nuevo León, al construir un data center para la empresa más importante del mundo: Nvidia.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Economía de Nuevo León anticiparon que este miércoles el gobernador Samuel García estará anunciando esta inversión, luego del adelanto que dio en su informe de gobierno del pasado fin de semana.

TE PUEDE INTERESAR: NL: Anuncia Samuel vuelo a París e inversión de ‘la empresa más importante del mundo’

“Este miércoles viene a Nuevo León la empresa más importante del mundo a poner su fábrica”, dijo García durante su Cuarto Informe de Gobierno.

Las fuentes adelantaron que si bien Nvidia no hace inversiones directas, esta mega inversión lo estará haciendo a través de una empresa vinculada a D1 Green Data Centers, que sería la compañía que opere este proyecto.

Las declaraciones del titular del Ejecutivo estatal avivaron la idea de que será Nvidia el gigante que instalará un data center en la entidad.

El pasado mes de agosto, Marcio Aguilar, directivo de la empresa, detalló los planes concretos que tiene para acelerar inversiones, capacitación e infraestructura a la vez que destacó que México y Brasil serían los protagonistas en “data centers para inteligencia artificial”.

Nvidia Corporation es una empresa de software y fabless que desarrolla unidades de procesamiento de gráficos, interfaz de programación de aplicaciones para ciencia de datos y computación de alto rendimiento, entre otras cosas.

Nvidia ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Por ejemplo, los ingresos trimestrales en Data Center generaron 41.1 mil millones de dólares durante el segundo trimestre del año, lo que representó un aumento del 5% en comparación con el primer trimestre.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Se perfila Nvidia para millonaria inversión en Nuevo León? Esto se sabe

En lo que concierne al crecimiento anual, los ingresos aumentaron un 56% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos del producto Blackwell Data Center crecieron un 17% de manera secuencial.

A finales de octubre, Nvidia hizo historia al convertirse en la primera empresa al alcanzar los 5 billones de dólares de valor de mercado, lo cual fue impulsado por su rol clave en la inteligencia artificial.

La empresa perfila posicionar a México y Brasil como hubs de inteligencia artificial en América Latina y, es ahí precisamente, en donde estaría surgiendo la oportunidad para Nuevo León. Brasil destaca por su tamaño y México está llamado a convertirse en un hub regional. Con información de Aracely Chantaka

Temas


Ia
Tecnología
inversiones

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Samuel García

true

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Emanuel Olache, explicó que las variaciones de temperatura y el uso de calentadores domésticos influyen en el aumento de días con mala calidad del aire durante la temporada invernal.

Aumentan días con mala calidad del aire por variaciones de temperatura y uso de calentadores: Dirección de Medio Ambiente de Saltillo
Autoridades municipales acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y acordar medidas preventivas.

Instalará Ayuntamiento de Saltillo mesa de trabajo para gestionar puente peatonal en Lomas del Sur
El instituto hace un llamado a completar esquemas de vacunación por la temporada de frío.

IMSS Coahuila llama a reforzar la vacunación para prevenir neumonía
El director general del COBAC informó que cerca del 10 por ciento del personal docente trabaja con contratos temporales desde hace siete años, debido a la falta de recursos federales y a la ausencia de concursos para otorgar plazas.

Desde 2018, 10% de docentes del Colegio de Bachilleres de Coahuila trabaja sin plaza
La presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, destacó que la entidad solo cuenta con tres proyectos federales en el Presupuesto de Egresos 2026, por lo que será necesario continuar con la gestoría desde el Gobierno estatal y el Congreso local.

Coahuila deberá mantener gestión por falta de nuevos proyectos federales: Luz Elena Morales
La Sedu de Coahuila recuerda que los estudios cursados sin RVOE carecen de validez oficial y no permiten titularse ni continuar con posgrado.

Estudiantes de Coahuila pueden denunciar irregularidades con RVOE; conoce cómo
true

POLITICÓN: Reiteran reclamo en Durango por ‘extorsión’ de la CATEM; piden no bajar la guardia en Coahuila
Un atolototote

Un atolototote