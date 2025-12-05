Pese a Buen Fin, confianza del consumidor tuvo la mayor caída en 3 años

CDMX. El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del País se desplomó en el mes de noviembre del 2025 .

De acuerdo a lo que se informó, en puntos presentó su declive más profundo en 36 meses en comparación anual.

Cabe destacar que lo anterior se dio incluso en medio de la campaña anual más importante de incentivos al consumo del El Buen Fin.

De acuerdo a lo que se informo el ICC se hundió 3.49 puntos respecto al mismo mes de 2024 para ubicarse en 44.24, muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante ello, dicho nivel se convirtió en menor nivel en 35 meses, solo por arriba del registro de diciembre de 2022 cuando fue de 42.88 puntos.

La situación económica futura y actual del País fueron los puntos que más se debilitaron con relación a noviembre de 2024, al retroceder en hasta 8.20 y 6.63 puntos, en cada caso.

Asimismo la economía futura del hogar decreció 1.18 puntos en noviembre versus mismo mes del año pasado, seguida por su situación actual, con baja de 0.71 puntos.

La variable relacionada con la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables padeció un revés anual de 0.57 puntos y se colocó en 30.88, su menor cifra en cinco meses.

En su comparación mensual, el al Indicador de Confianza del Consumidor tampoco le fue bien en el undécimo mes del año en curso, ya que cedió 1.55 puntos, siendo su peor desempeño en 47 meses de la mano de bajas en todos los rubros que lo forman.

La economía del País dentro de 12 meses vio una reducción mensual de 2.39 puntos, acompañada por la situación actual, con una reducción de 2.29.

La economía futura del hogar disminuyó 0.97 puntos y la actual 0.92, al tiempo que la posibilidad en el momento actual de los miembros del hogar para realizar compra de bienes durables cayó 0.81 puntos respecto al mes de octubre.

Esta contracción mensual es una de las más marcadas del año y refleja un deterioro generalizado del ánimo de los hogares mexicanos, incluso en un periodo en el que tradicionalmente aumenta la disposición al consumo, sin embargo, no se reflejó en una mejora de las expectativas económicas de las familias en el país.