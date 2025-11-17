Golpean aranceles a Japón: su economía sufre su primera contracción en seis trimestres
La economía del gigante asiático cayó 1.8 por ciento entre julio y septiembre por la guerra comercial de Trump y la disminución en la inversión residencial
TOKIO, JAP.— La economía japonesa se contrajo a un ritmo anualizado de 1.8 por ciento entre julio y septiembre, afectada por los aranceles impuestos por Estados Unidos y un desplome en la inversión residencial privada, de acuerdo con datos oficiales publicados este lunes.
En su comparación trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.4%, marcando el primer retroceso en seis periodos. El contraste es notable frente al crecimiento de 0.6% registrado entre abril y junio, y del 0.2% observado en el primer trimestre del año.
Las exportaciones, uno de los pilares de la economía japonesa, disminuyeron 4.5% anual en el trimestre, tras un periodo previo en el que las empresas habían adelantado envíos al extranjero para amortiguar los mayores costos derivados de los aranceles impulsados por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.
Mientras las importaciones retrocedieron 0.1%, el consumo privado apenas logró un avance de 0.1%. El golpe más severo provino de la inversión residencial privada, que se hundió 9.4% trimestral —equivalente a un desplome anualizado de 32.5%— como consecuencia de nuevas regulaciones al código de construcción que frenaron de manera abrupta el levantamiento de viviendas desde abril, inicio del año fiscal japonés.
Los aranceles estadounidenses continúan afectando a la industria exportadora nipona, incluida la automotriz, pese a que muchos fabricantes han trasladado parte de su producción a otros países. Washington mantiene un recargo de 15% sobre la mayoría de las importaciones japonesas, menor al 25% que había propuesto inicialmente la Casa Blanca.
La primera ministra Sanae Takaichi, en el cargo desde octubre, ha prometido impulsar el crecimiento mediante un aumento en el gasto público y otras medidas económicas. No obstante, esta estrategia podría dificultar los esfuerzos del Banco de Japón para mantener bajo control la inflación mediante un incremento gradual de las tasas de interés.
El débil desempeño reciente reduce las probabilidades de un alza en las tasas durante diciembre, señaló Marcel Thieliant, analista de Capital Economics. Sin embargo, apuntó que los primeros datos del trimestre en curso y las encuestas empresariales sugieren una posible recuperación en los próximos meses, lo que permitiría al Banco de Japón retomar los ajustes monetarios a principios de 2026. Con información de AP