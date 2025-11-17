Golpean aranceles a Japón: su economía sufre su primera contracción en seis trimestres

TOKIO, JAP.— La economía japonesa se contrajo a un ritmo anualizado de 1.8 por ciento entre julio y septiembre, afectada por los aranceles impuestos por Estados Unidos y un desplome en la inversión residencial privada, de acuerdo con datos oficiales publicados este lunes.

En su comparación trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.4%, marcando el primer retroceso en seis periodos. El contraste es notable frente al crecimiento de 0.6% registrado entre abril y junio, y del 0.2% observado en el primer trimestre del año.

Las exportaciones, uno de los pilares de la economía japonesa, disminuyeron 4.5% anual en el trimestre, tras un periodo previo en el que las empresas habían adelantado envíos al extranjero para amortiguar los mayores costos derivados de los aranceles impulsados por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras las importaciones retrocedieron 0.1%, el consumo privado apenas logró un avance de 0.1%. El golpe más severo provino de la inversión residencial privada, que se hundió 9.4% trimestral —equivalente a un desplome anualizado de 32.5%— como consecuencia de nuevas regulaciones al código de construcción que frenaron de manera abrupta el levantamiento de viviendas desde abril, inicio del año fiscal japonés.