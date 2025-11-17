Golpean aranceles a Japón: su economía sufre su primera contracción en seis trimestres

Internacional
/ 17 noviembre 2025
    Golpean aranceles a Japón: su economía sufre su primera contracción en seis trimestres
    El comercio exterior afectó a Japón, producto de los aranceles aplicados por parte del gobierno norteamericano de Donald Trump Foto: AP

La economía del gigante asiático cayó 1.8 por ciento entre julio y septiembre por la guerra comercial de Trump y la disminución en la inversión residencial

TOKIO, JAP.— La economía japonesa se contrajo a un ritmo anualizado de 1.8 por ciento entre julio y septiembre, afectada por los aranceles impuestos por Estados Unidos y un desplome en la inversión residencial privada, de acuerdo con datos oficiales publicados este lunes.

En su comparación trimestral, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 0.4%, marcando el primer retroceso en seis periodos. El contraste es notable frente al crecimiento de 0.6% registrado entre abril y junio, y del 0.2% observado en el primer trimestre del año.

TE PUEDE INTERESAR: EU elimina aranceles sobre carne, café y frutas debido a presión en precios al consumidor

Las exportaciones, uno de los pilares de la economía japonesa, disminuyeron 4.5% anual en el trimestre, tras un periodo previo en el que las empresas habían adelantado envíos al extranjero para amortiguar los mayores costos derivados de los aranceles impulsados por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Mientras las importaciones retrocedieron 0.1%, el consumo privado apenas logró un avance de 0.1%. El golpe más severo provino de la inversión residencial privada, que se hundió 9.4% trimestral —equivalente a un desplome anualizado de 32.5%— como consecuencia de nuevas regulaciones al código de construcción que frenaron de manera abrupta el levantamiento de viviendas desde abril, inicio del año fiscal japonés.

Los aranceles estadounidenses continúan afectando a la industria exportadora nipona, incluida la automotriz, pese a que muchos fabricantes han trasladado parte de su producción a otros países. Washington mantiene un recargo de 15% sobre la mayoría de las importaciones japonesas, menor al 25% que había propuesto inicialmente la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que los estadounidenses recibirán dos mil dólares por aranceles

La primera ministra Sanae Takaichi, en el cargo desde octubre, ha prometido impulsar el crecimiento mediante un aumento en el gasto público y otras medidas económicas. No obstante, esta estrategia podría dificultar los esfuerzos del Banco de Japón para mantener bajo control la inflación mediante un incremento gradual de las tasas de interés.

El débil desempeño reciente reduce las probabilidades de un alza en las tasas durante diciembre, señaló Marcel Thieliant, analista de Capital Economics. Sin embargo, apuntó que los primeros datos del trimestre en curso y las encuestas empresariales sugieren una posible recuperación en los próximos meses, lo que permitiría al Banco de Japón retomar los ajustes monetarios a principios de 2026. Con información de AP

Temas


Economía
Aranceles

Localizaciones


Japón

Personajes


Donald Trump

COMENTARIOS

Selección de los editores
El diputado local Alberto Hurtado recordó a su amigo y compañero de partido, Alberto Leyva, como un hombre de palabra, alegre y generoso.

Lamentan fallecimiento de Alberto Leyva, exregidor morenista de Saltillo: ‘Un hombre brillante, leal y trabajador’
Javier Herrera señaló que están analizando para ver el potencial que tendrá este vuelo interestatal. FOTO:

Entrará vuelo Saltillo-Mva- PN en análisis de rutas de Aerus en 2026
El análisis refiere que si en en 2025 se aprobaron 70,422 millones de pesos, para 2026 se programan 60,110 millones, es decir, una reducción nominal de 10,311 millones.

Ley contra la extorsión que impulsa Morena no tendrá presupuesto para implementarla
Prepárate, compara y compra de forma inteligente para sacar el máximo provecho de esta temporada.

Buen Fin 2025: ¿Hasta cuándo dura? Fecha exacta y horario para aprovechar las ofertas al máximo
FOTO: SHUTTERSOTOCK

Cómo buscar ofertas del Buen Fin 2025 y aprovecharlas al máximo

El Buen Fin 2025 terminará este 17 de noviembre.

El Buen Fin 2025 inicia su cuenta regresiva: Conoce la hora exacta en que terminan las ofertas
El gobierno de Estados Unidos actualizó los requisitos migratorios para residentes permanentes con Green Card, reforzando controles sobre viajes internacionales, reingreso y obligaciones para evitar afectaciones al estatus y la naturalización.

Estados Unidos actualiza requisitos para residentes permanentes que viajan al extranjero: estos son
La Coordinación de Becas Benito Juárez iniciará en noviembre la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de secundaria con Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez

Inicia renovación de tarjeta Bienestar que ya se encuentran vencidas en esta fecha